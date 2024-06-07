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Türkiye Gürcistan maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? Milli Takım maçı ne zaman?

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#Türkiye#Gürcistan#Türkiye Gürcistan Maçı
Türkiye Gürcistan maçı ne zaman saat kaçta oynanacak Milli Takım maçı ne zaman
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2024 14:38

Türkiye Gürcistan maçı için geri sayım sürüyor. Avrupa Futbol Şampiyonası Almanya’nın ev sahipliğinde 24 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek. Türkiye - Gürcistan maçı Dortmund’da oynanacak. UEFA tarafından düzenlenecek 17. Avrupa Futbol Şampiyonası olacak. A Milli Takımımızın EURO 2024 öncesi 35 kişilik geniş kadrosu açıklandı. Peki, Milli Takım ilk EURO 2024 maçı ne zaman? Türkiye Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

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A Milli Takım Avrupa Futbol Şampiyonası’nda F Grubu ilk maçını Gürcistan'la oynayacak. EURO 2024 öncesi Milli Takım Haziran ayında iki hazırlık maçı oynayacak. Milli takım Gürcistan mücadelesinin ardından Portekiz ve Çekya takımlarıyla karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta? Milli Takım EURO 2024 maç programı

TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda F Grubu'nda mücadele edecek. Vincenzo Montella'nın öğrencileri Gürcistan, Portekiz ve Çekya ile grup aşamasında karşı karşıya gelecek. İlk maç olan Türkiye Gürcistan karşılaşması ise 18 Haziran Salı günü oynanacak. F Grubu mücadelesi saat 19:00’da başlayacak.

EURO 2024 FİKSTÜR

18 Haziran: Türkiye - Gürcistan
22 Haziran: Türkiye - Portekiz
26 Haziran: Çekya - Türkiye

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