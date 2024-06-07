Türkiye Gürcistan maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? Milli Takım maçı ne zaman?

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A Milli Takım Avrupa Futbol Şampiyonası’nda F Grubu ilk maçını Gürcistan'la oynayacak. EURO 2024 öncesi Milli Takım Haziran ayında iki hazırlık maçı oynayacak. Milli takım Gürcistan mücadelesinin ardından Portekiz ve Çekya takımlarıyla karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta? Milli Takım EURO 2024 maç programı

TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda F Grubu'nda mücadele edecek. Vincenzo Montella'nın öğrencileri Gürcistan, Portekiz ve Çekya ile grup aşamasında karşı karşıya gelecek. İlk maç olan Türkiye Gürcistan karşılaşması ise 18 Haziran Salı günü oynanacak. F Grubu mücadelesi saat 19:00’da başlayacak.

EURO 2024 FİKSTÜR

18 Haziran: Türkiye - Gürcistan

22 Haziran: Türkiye - Portekiz

26 Haziran: Çekya - Türkiye