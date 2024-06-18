Türkiye Gürcistan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Milli Takım ilk sınavına çıkıyor

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Türkiye Gürcistan maçı ile A Milli Takımımızın EURO 2024 Grup mücadelesi başlıyor. Birbirinden önemli oyuncuları kadrosunda barındıran Türkiye, komşu ülke Gürcistan karşısında ilk 3 puanının alabilmenin yollarını arayacak. Heyecan dolu bu karşılaşma, milyonlarca futbolsever tarafından ekran başından canlı olarak takip edilecek. Peki, Türkiye Gürcistan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

EURO 2024 F Grubu ilk mücadelesinde Türkiye, Gürcistan ile karşılaşacak. 18 Haziran Salı günü saat 19.00'da oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı olacak izlenebilecek.

iRFAN CAN DIŞINDA EKSiK YOK

Ay yıldızlılarda İrfan Can Kahveci dışında eksik oyuncu bulunmuyor. İtalya ile oynanan hazırlık maçında sakatlandıktan sonra oyuna devam edemeyen İrfan Can’ın ilk 2 maçta forma giymesi beklenmiyor. Tecrübeli futbolcunun tedavisi devam ederken, son antrenmanda yürüyüş yaptı. A Milli Takım kadrosunda bulunan 26 futbolcunun 12’si ilk kez Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek.

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12 OYUNCU iLK KEZ

Arda Güler (19), Kenan Yıldız (19), Semih Kılıçsoy (18), Ahmetcan Kaplan (21), Bertuğ Yıldırım (21), Ferdi Kadıoğlu (24), Salih Özcan (26), İsmail Yüksek (25), Barış Alper Yılmaz (24), Yunus Akgün (23) Abdülkerim Bardakcı (29) Samet Akaydın (30) kariyerlerinde ilk kez Avrupa’nın milli takımlar düzeyindeki en üst organizasyonunda forma giyecek.

HAKAN’IN 3’ÜNCÜ CENK TOSUN’UN 2’NCi AVRUPA ŞAMPiYONASI

Ay yıldız ekibimizin tecrübeli oyuncularından Hakan Çalhanoğlu’nun üçüncü, Cenk Tosun’un ikinci Avrupa Şampiyonası olacak. Hakan, EURO 2016 ve EURO 2020’den sonra Almanya’daki şampyona ile birlikte hat-trick yapmaya hazırlanırken Cenk ise en son EURO 2016’da görev yapmıştı.

47- EURO 2024 elemelerinde Türkiye formasıyla en fazla şutla biten akan oyun dizisine dahil olan oyuncu Hakan Çalhanoğlu’ydu.

10- Türkiye’nin Avrupa Şampiyonası tarihinde attığı 14 golün 10’u karşılaşmalarının ikinci 45 dakikalık bölümünde geldi.

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5- Gürcistan ile oynadığı 5 maçın 3’ünü kazanan Türkiye (1B 1M), bu süreçteki tek yenilgisini Şubat 2007’deki hazırlık karşılaşmasında aldı.

TÜRKİYE İSTATİSTİĞİ

Hırvatistan ve Galler'i geçerek eleme grubunu lider bitirmiştik.

Vincenzo Montella, Stefan Kuntz'dan bayrağı Hırvatistan galibiyetiyle almış ve arkamıza bakmamıştık.

Hazırlık dönemini iyi geçirmedik. Mart ayında Avusturya'ya 6-1 kaybettik, Almanya'ya gelmeden Polonya'ya 2-1 yenildik.

EURO 2024 kadrosunda Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Enes Ünal sakatlıkları nedeniyle yok.

Oğuz Aydın, Abdülkadir Ömür, Berat Özdemir, Cenk Özkacar aday kadroya çağrı alıp turnuva dışında kalan oyuncular oldu.

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Rıdvan Yılmaz, Eren Elmalı, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Yusuf Sarı hiç çağrı almadı.

Ferdi Kadıoğlu, Zeki Çelik, İsmail Yüksek ve İrfan Can Kahveci mevcut kadroda yer alıp sakat olan oyuncular. İrfan Can'dan 3. grup maçına kadar (en az) faydalanamayacağız. Ferdi, Zeki ve İsmail için beklemedeyiz.

Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz kadronun bankoları.

Kenan Yıldız ve Semih Kılıçsoy gibi pırlantalarımız, Orkun Kökçü ve Salih Özcan gibi tecrübeli (yurt dışı oynama) isimlerimiz var...

Montella, İtalya ile oynanan hazırlık maçına Altay Bayındır'la başlayınca kaleci konusunda da kafamızda soru işaretleri vardı ancak Polonya maçında Mert Günok eldivenleri devraldı; Gürcistan'a karşı da Mert'in ilk 11'de olması bekleniyor.

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GÜRCİSTAN İSTATİSTİĞİ

Kabus gibi bir eleme grubu oynayan Gürcistan; İspanya, İskoçya ve Norveç'in gerisinde kalmıştı.

Uluslar Ligi'nden cebe attıkları play-off kartını ise iyi kullandılar. Lüksemburg ve Yunanistan'ı (penaltılarla) eleyerek EURO 2024 vizesi aldılar.

Saba Lobzhanidze ve Levan Shengelia gibi Süper Lig'i, bizleri tanıyan 2 isim kadroda.

Budu Zivzivadze ve Georges Mikautadze kadronun önemli parçaları ama Khvicha Kvaratskhelia gibi bir süper yıldıza sahipler.

İspanya La Liga'da Valencia forması giyen Giorgi Mamardashvili gibi bir "1 numara" ile oynuyorlar...

Futbolculuk yıllarında Bayern'de Almanya havası almış Willy Sangol önderliğinde 3 yılı aşkın bir süredir zaman zaman 3'lü (5'li) savunma hattı ile oynuyorlar.

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Mamardashvili'nin önünde 1.91 m.'lik kule Lasha Dvali ve kaptan Guram Kashia görev yapıyor.

Kvaratskhelia'yı Napoli'deki sol kanat görevinden farklı, hücumu ikileyen oyuncu olarak izliyoruz.