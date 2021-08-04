2020 Tokyo Olimpiyatları çeyrek final maçı: Türkiye-Güney Kore voleybol maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgisi
Türkiye Güney Kore voleybol maçı için nefesler tutuldu. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları çeyrek final maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Güney Kore ile karşı karşıya gelecek. B Grubu'nda aldığı 3 galibiyet, 2 yenilgiyle 3. olarak adını çeyrek finale yazdıran "Filenin Sultanları" rakibi Güney Kore'yi yenmesi durumunda müthiş bir avantaj elde edecek. Tarihinde ilk kez olimpiyatlarda son 8 takım arasına kalan A Milli Kadın Voleybol Takımı yarı finale yükselmek için ciddi performans gösterecek. Peki, Türkiye Güney Kore voleybol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, Türkiye Güney Kore çeyrek final maçı saat ve kanal bilgisi hakkında ayrıntılı bilgiler.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda sabaha karşı çeyrek final mücadelesinde Güney Kore'yle karşılaşacak. Türkiye Güney Kore çeyrek final voleybol maçı için geri sayım başladı. Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 yenerek Tokyo 2020'de çeyrek finale galibiyetle yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımımız Güney Kore ile eşleşti. Peki Türkiye Güney Kore voleybol maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?
Dünya sıralamasında 4. konumda bulunan Ay-yıldızlı ekibin kura çekiminde eşleştiği Güney Kore ise A Grubu'nu 3 galibiyet, 2 yenilgiyle 3. sırada bitirdi. Dünya sıralamasında 13. olan Güney Kore'yle Türkiye, son olarak 20 Haziran'da Uluslar Ligi'nde karşılaşmıştı. Bu karşılaşmayı Türkiye, 3-1 kazandı.
Uluslar Ligi'nde oynanan son 3 karşılaşmada da rakibini yenen milli takım, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda aynı grupta yer aldığı Güney Kore'yi 3-2 mağlup etmişti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finale yükselmesi durumunda Brezilya-Rusya Olimpiyat Komitesi maçının galibiyle karşılaşacak.
TÜRKİYE-GÜNEY KORE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?
B Grubu'nu 3. sırada bitiren milli takım, A Grubu'nu 3. sırada tamamlayan Güney Kore'yle eşleşti. Milli takımın çeyrek final mücadelesi 4 Ağustos Çarşamba günü TSİ 03.00'da başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Ariake Arena'da grup maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek final eşleşmeleri belirlendi.
Gruplarını 2 ve 3. sırada bitiren takımlar kura çekimine girerken, 1 ve 4. sırada gruplarını tamamlayan ekipler ise çapraz eşleşmeyle birbirlerine rakip oldu. Tamamı 4 Ağustos Çarşamba günü oynanacak çeyrek finallerde eşleşmeler ve TSİ maç programı şöyle:
03.00 Türkiye-Güney Kore
07.00 ABD-Dominik Cumhuriyeti
11.00 Sırbistan-İtalya
15.30 Brezilya-Rusya Olimpiyat Komitesi