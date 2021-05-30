Türkiye Gine maçı ne zaman? İşte milli takımın hazırlık maçının ayrıntıları

A Milli Takım, EURO 2020 öncesi oynayacağı ikinci özel maçta Gine ile karşılaşacak. Bu maça kısa bir süre kala futbolseverler de müsabaya dair saat, tarih ve yayıncı kanal bilgisini sorguluyor. İşte, Türkiye Gine maçı hakkında ayrıntılar...

A Milli Takım ikinci hazırlık maçında 31 Mayıs Pazartesi günü Gine'yle karşılaşacak. Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Azerbaycan Futbol Federasyonundan hakem Aliyar Aghayev düdük çalacak. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

SAKAT OYUNCU YOK

Teknik direktör Şenol Güneş, 30 kişilik aday kadroyu 1 Haziran'da 26'ya düşürmeden önceki son maç olan Gine karşılaşmasında performansını görmek istediği oyuncularını son kez izleyecek. Ay-yıldızlı ekipte sakat oyuncu bulunmuyor.

ADAY KADRO

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

- Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)

- Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

- Orta saha: Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan)