Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı güven tazeledi

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GSDF’nin 5’inci Olağan Genel Kurulu’nda faaliyet ve denetim raporları ibra edilirken, gerçekleştirilen seçime tek liste giren Dr. Hakan Kazancı Başkanlığı’ndaki yönetim delegelerin tamamının oyunu alarak seçimi kazandı.

Yeniden göreve seçilen Dr. Hakan Kazancı, “Anadolu’dan bize miras kalan geleneksel spor dallarını yaşatmak ve bu paha biçilmez değerlerimizi gelecek nesillere taşıyacak olmak bizim için büyük bir sorumluluk. Vermiş olduğumuz mücadele ile geçmişten günümüze taşımakta olduğumuz geleneksel spor dallarından Atlı Cirit, Atlı Kızak, Atlı Okçuluk, Rahvan Binicilik, Kökbörü, Aba Güreşi, Kuşak Güreşi, Şalvar Güreşi ve Geleneksel kızak sporlarımızı gelecek nesillerde ölümsüz hale getirmek için mücadele etmeye devam edeceğiz. Eğitim öncelikli ve en önemli başlığımız olacak. Federasyonumuza bağlı spor dalları ile ilgili düzenlemeler ve eksiklikleri gidermek için eğitim ve istişare kampları düzenleyeceğiz. Hakem ve antrenör teşviklerini artıracak, eğitim ve sertifika altyapısını geliştireceğiz. Üniversitelerde geleneksel spor kulüplerini teşvik edecek geleneksel spor kürsüleri ve enstitüleri kurulmasına öncülük edeceğiz. Milli eğitim bakanlığı ile yapacağımız protokol çerçevesinde beden eğitimi ders müfredatlarına geleneksel sporların da eklenmesini sağlayacağız” diye konuştu.

“ETNO Spor Konfederasyonu ile uluslararası müsabakaları ülkemize getireceğiz”



Uluslararası müsabakaların Türkiye’de düzenlenmesi için gerekli çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Kazancı, şunları söyledi: “Etno Spor Konfederasyonumuz ile işbirliğimiz uluslararası müsabakaların ülkemizde düzenlemesini sağlayacak. Etno Spor ile 5 yıldır birlikte çalışıyoruz ve çalışmalarımız aynı şekilde devam edecek. 2022 Dünya Göçebe Oyunları’nı İznik’te federasyonumuzun önderliğinde ve altyapısı ile 5 ülke Cumhurbaşkanının katılımıyla gerçekleştirmek için hızlı bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor.”

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GSDF Başkanı Hakan Kazancı’nın yönetimi şu üyelerden oluştu:

Asil Üyeler:

Abdulhadi TURUS

Müjdat BOZKURT

M.Selman ÖZTÜRK

M.Fatih KALENDER

İbrahim EREN

Şahin HOPUR

Sami GENEL

Mustafa KÜÇÜKMERAL

Günal GENÇ

Uğur KARABOĞA

Fahrettin ŞOLPAN

Erdal KESKİN

Sinan ÇOBAN

Zübeyir BEKİROĞLU