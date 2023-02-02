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Türkiye - Galler maçının stadı açıklandı! 27 yıl sonra ilk kez...

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#Türkiye#Galler#A Milli Takım
Türkiye - Galler maçının stadı açıklandı 27 yıl sonra ilk kez...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2023 17:00

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, A Millî Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Galler ile yapacağı karşılaşmanın Samsun'da oynanmasını kararlaştırdı.

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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantıda A Millî Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Galler ile yapacağı karşılaşmanın Samsun'da oynanmasını kararlaştırdı.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda 19 Haziran Pazartesi günü oynanacak Türkiye-Galler müsabakası, saat 21.45'te başlayacak.
A Millî Takımımız, daha önce Samsun'da oynadığı tek karşılaşmada 1 Mayıs 1996 tarihinde Ukrayna'yı 3-2 mağlup etmiş ve bu karşılaşma rakibimizle A Millî düzeyde yapılan ilk mücadele olarak kayıtlara geçmişti.

Samsun, Galler karşılaşmasıyla ilk kez A Millî Takımımızın resmî bir maçına ev sahipliği yapacak ve 27 sene sonra yeniden Ay-Yıldızlıları ağırlayacak.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, geçtiğimiz sene çağrıda bulunarak Samsun'da milli maç yapılması yönündeki taleplerini federasyona iletmişti.

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#Türkiye#Galler#A Milli Takım

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