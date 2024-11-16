Türkiye - Galler maçında skandal karar! Net penaltımız verilmedi

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A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup beşinci maçında Galler ile oynadığı karşılaşmada skandal bir pozisyon yaşandı.
A Milli Futbol Takımı'nda Kerem Aktürkoğlu, müsabakanın 36. dakikada rakip ceza sahasında yerde kalırken Milli futbolcular penaltı itirazında bulundu.
Hakem Juan Munuera, Galli oyuncu Ben Davies'in Kerem Aktürkoğlu'nun tabanını bastığı bu pozisyonda oyunu devam ettirdi.
Kerem Aktürkoğlu, pozisyonda yaşadığı sakatlık sonrası kenara geldi ve kısa süren bir tedavinin ardından oyuna geri döndü.