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Türkiye - Galler maçında skandal karar! Net penaltımız verilmedi

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#A Milli Takım#Galler#Uluslar Ligi
Türkiye - Galler maçında skandal karar Net penaltımız verilmedi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2024 21:03

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup beşinci maçında Galler'i konuk eden A Milli Futbol Takımı'nda Kerem Aktürkoğlu'nun yerde kaldığı pozisyon sonrası penaltı bekledik.

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A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup beşinci maçında Galler ile oynadığı karşılaşmada skandal bir pozisyon yaşandı.

A Milli Futbol Takımı'nda Kerem Aktürkoğlu, müsabakanın 36. dakikada rakip ceza sahasında yerde kalırken Milli futbolcular penaltı itirazında bulundu.

Hakem Juan Munuera, Galli oyuncu Ben Davies'in Kerem Aktürkoğlu'nun tabanını bastığı bu pozisyonda oyunu devam ettirdi.

Kerem Aktürkoğlu, pozisyonda yaşadığı sakatlık sonrası kenara geldi ve kısa süren bir tedavinin ardından oyuna geri döndü.

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#A Milli Takım#Galler#Uluslar Ligi

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