Türkiye - Galler maçı sonrası dikkat çeken detay! 'Dünya Kupası için kritik! İlk yarıda iyiydik ama...'

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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. hafta maçında A Milli Takımımız, Galler ile golsüz berabere kaldı. Kayseri'de oynanan maçın 89. dakikasında Kerem Aktürkoğlu ile bir penaltıdan yararlanamadık.

Bu sonuçla birlikte Milliler, 11 puanla liderliğini sürdürürken A Ligi bileti fırsatını son maça bıraktı. Galler'in puanı ise 9 oldu.

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Hürriyet yazarları Uğur Meleke ve Engin Kahale mücadeleyi değerlendirdi.

ENGİN KEHALE: A LİGİ'Nİ HAK EDEN TAKIM BELLİ

İlk Galler maçının 45 dakikalık oyunu, ikinci maç öncesi endişelenmemiz için başlı başına yeterli bir sebepti.

Bellamy’nin başlangıç maçında ilk yarı bizi bayağı zorlamış, topun ve oyunun hâkimi olmuş ancak sonuç alamamışlardı. Kayseri’deki senaryo ise farklıydı. Montella’nın santrforsuz sistemi, topa %70 civarı sahip olmayı getirirken Galler’in kalemize ilk şutu devrenin sonlarında Wilson’ın direkten dönen topuyla geldi. Türkiye’nin hanesinde ise 11 şut, 17 rakip ceza sahasında buluşma vardı.

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Bu yapı, belki rakip ceza sahasında bitiricilik getirmiyor ancak enerjik ve hızlı bir milli takım izlettiriyor. Yerimizin B Ligi değil, A Ligi olduğunu hissettiriyor. Dün ilk 45 dakikayı keyifle, heyecanla ve takımımızla gurur duyarak izledik. Bellamy’nin ikinci yarıdaki Daniel James hamlesi, Galler’in kontra tehdidini artırsa da Montella, İsmail hamlesiyle buna karşılık vererek top kaybı anlarında kırılgan olmamızı engelledi.

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Oyun ritmi biraz düştüğünde Enes ile bu sefer kutu içerisinde daha etkili olmayı hedefledik. Galibiyete ihtiyacı olan takım Galler’di ama kazanmaya oynayan takım bizdik. Maç boyu aradığımız gole Kerem penaltısıyla ramak kalmıştı ki direk izin vermedi. Artık sırada Karadağ’da bu işi bitirip ait olduğumuz lige yükselme var.

UĞUR MELEKE: YENİ FORMATTA 1 PUAN İKİ TAKIM İÇİN DE İYİ SONUÇ

Dün Kayseri’de oynanan milli müsabakayı doğru okuyabilmek için önce Uluslar Ligi’nin yeni formatını anlamak gerek. Dünkü maçı izleyen sporseverler Galler’in neden 1 puanı hedeflediğini anlayamamış olabilirler. Sebebi şu: Uluslar Ligi’nde format bu sezon değişti. Galler bu grubu ikinci bitirse dahi A Ligi’ne terfi play-off’u oynayacak. Ayrıca grubu ikinci bitirirlerse bir de orta vadede Dünya Kupası play-off turu şansları söz konusu. Bu yüzden de Bellamy kendi ülkesi açısından doğru olanı yaptı, 1 puanı ve grup ikinciliğini hedefledi.

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ÖZELLiKLE iLK DEVREDE iYiYDiK

Bizim takımımızsa dün ilk 60-70 dakikada topa sahip olan, parmak uçlarında oynayan, öne doğru deneyen, pozisyon yaratan taraftı. Özellikle ilk devrede iyiydik, tek eksiğimiz goldü Kayseri’de. İlk 45’te şutlarda 11-1, kornerlerde 6-1 üstündük. Ama atamadık bir türlü. İkinci yarıda hem bizde yorgunluklar-sakatlıklar baş gösterdi, hem de Galler’in kontratak silahı Dan James’in girişiyle biraz daha güvenli oynadık. Yine de denedik, bir de penaltı kaçırdık. Dünkü oyun ve 1 puan bizim için kötü sonuç değil.

LiDER BiTiRMEK ÇOK ÖNEMLi

Uluslar Ligi’nde grubumuzu lider tamamlamak sadece A kategorisine terfi açısından değil, 2026 Dünya Kupası yolu için de kritik. 2026’da ilk kez bir Dünya Kupası 48 takımla oynanacak, Avrupa kıtasının da kontenjanı 16’ya çıktı. Bu da bizim gibi ikinci halka ülkelerin Dünya Kupası bileti iştahını artırdı haliyle.

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Dünya Kupası eleme maçları Mart 2025’te başlayacak. Mücadele, dörtlü ya da beşli 12 grupta yaşanacak. Grup liderleri doğrudan Amerika bileti alacaklar, 12 grup ikincisiyle birlikte Uluslar Ligi’nden 4 takım da play-off oynayacaklar. Eğer Dünya Kupası elemelerinde olur da grubumuzda ilk ikiye giremezsek, Uluslar Ligi yoluyla çok büyük ihtimalle play-off bileti alacağımızı düşünüyorum.

ULUSLAR LiGi BÜYÜK TABLOSUNDA 17. VEYA 18. OLABiLiRiZ

Salı akşamı Karadağ’da kazanırsak, Uluslar Ligi büyük tablosunu (A Ligi’ndeki 16 takımın ardından) 17’nci veya 18’inci tamamlayacağız. Uluslar Ligi büyük tablosunda yukarıdan başlayarak (Dünya Kupası gruplarında ilk ikiye giremeyen) 4 takım, play-off biletini hak etmiş olacaklar.

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