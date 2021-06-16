Türkiye - Galler maçı öncesi UEFA'dan eğlenceli paylaşım! Yusuf Yazıcı ve Orkun Kökçü, takım arkadaşlarını tanıyamadı

EURO 2020'De bu akşam oynanacak Türkiye - Galler maçı öncesi UEFA, her takım gibi Milli Takımımız için de hazırladığı eğlenceli bir içeriği yayına aldı. EURO 2020 resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Orkun Kökçü'ye, bazı takım arkadaşlarının küçüklük fotoğrafları gösterildi ve onları tanımaları istendi. İçerikte eğlenceli anlar ortaya çıktı.

Orkun, Çağlar Söyüncü'yü tanıyamadı

Quiz'in ilk fotoğrafı Çağlar Söyüncü oldu. Yusuf Yazıcı, ilk hakkında doğru cevabı verirken Orkun Kökçü, Okay Yokuşlu cevabıyla yanıldı, ardından Çağlar cevabını verdi.

Cengiz Ünder, Enes Ünal ve Hakan Çalhanoğlu kolay oldu

Çağlar ardından Cengiz Ünder, Enes Ünal ve Hakan Çalhanoğlu'nun küçüklük fotoğraflarında Yusuf ve Orkun hata yapmadı.







İrfan Can Kahveci'yi bilemediler

İrfan Can Kahveci'nin küçüklük fotoğrafı, milli futbolcuları en çok zorlayan soru oldu. Uzun süre düşünen Yusuf, cevap veremezken Orkun da düşündükten sonra Mert Müldür cevabı verdi ancak yanlış cevap oldu. Doğru cevabın İrfan Can olduğunun söylenmesinin ardından iki oyuncu da şaşkınlıklarını gizleyemedi ve zor bir soru olduğunu söyledi.

Mert Günok ve Ozan Kabak'ta yanılmadılar

Yusuf ve Orkun, daha sonra gelen Mert Günok ve Ozan Kabak'ta hata yapmadı.





Yusuf Yazıcı, kendisini tanıdı: "Çok tatlı bir çocuk"

Son olarak Yusuf Yazıcı'nın küçüklük fotoğrafı soruldu. Yusuf Yazıcı, gülerek karşıladığı fotoğrafa 'Çok tatlı bir çocuk' diyerek kendisi olduğu yanıtını verdi. Orkun da Yusuf Yazıcı diyerek son soruyu da doğru yanıtladı.

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