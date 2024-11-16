Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Milli takım maç kadrosu ve muhtemel 11'ler

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Türkiye Galler maçı muhtemel 11'ler belli oldu. Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Ahmed Kutucu ve Deniz Gül sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Ay-yıldızlı ekipte Eren Dinkci, Yasin Özcan ve Bertuğ Yıldırım ise aday kadroya dahil edildi. Türkiye 10 puanla lider, Galler 8 puanla 2'nci, İzlanda da 4 puanla 3'üncü sırada yer alıyor. Grupta Karadağ'ın puanı bulunmuyor. Galler ise Karadağ'ı 2-1 mağlup ederken deplasmanda İzlanda ile 2-2 berabere kaldı. Galler gruptaki son maçında sahasında Karadağ'ı 1-0 yendi. Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Galler maçı hangi kanalda? İşte Türkiye Galler maçı canlı izle bilgisi...

TÜRKİYE-GALLER MİLLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar B Ligi'nin 5. haftası Türkiye Galler maçı 16 Kasım Cumartesi günü Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Mücadele, TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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Karşılaşmanın hakemi İspanya Futbol Federasyonundan Juan Martinez Munuera olacak. Munuera'nın yardımcılıklarını Raul Cabanero ve Guadalupe Porras Ayuso yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Alejandro Muniz Ruiz olacak.

MUHTEMEL 11'LER

TÜRKİYE: Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Eren, Orkun, Hakan, Arda, Yunus, Barış Alper, Kerem

GALLER: Darlow, Williams, Rodon, Cabango, Davies, Brooks, Wilson, Johnson, Allen, Sheehan, Harris

GALLER İLE 11. RANDEVU

A Milli Futbol Takımı Galler ile 11. kez rakip olacak. Milliler, tamamı resmi 10 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

Avrupa Şampiyonası ve UEFA Uluslar Ligi'nde birer, Dünya Kupası Elemeleri ile Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 4'er olmak üzere rakibine 10 maçta 10 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 13 gol gördü.

İki ülke arasındaki ilk karşılaşma, 1978 yılında oynandı. Galler'in kuzeyindeki Wrexham şehrinde yapılan karşılaşmayı Galler, 1-0 kazandı. İlk yarısı golsüz sona eren maçta Galler'e galibiyeti getiren golü 70. dakikada Deacy attı.

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Ay-yıldızlılar, Galler ile son olarak 6 Eylül 2024'te UEFA Uluslar Ligi 4. Grup ilk maçında Galler'in başkenti Cardiff'te karşı karşıya geldi. Barış Alper Yılmaz'ın kırmızı kart gördüğü mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

10 GOLLÜ MAÇ

Türkiye ile Galler arasındaki en gollü karşılaşma, 20 Ağustos 1997'de oynandı.

Ali Sami Yen Stadı'nda teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde sahaya çıkan ay-yıldızlı ekip, ilk yarısı 3-3 sona eren karşılaşmayı ikinci yarıda bulduğu gollerle 6-4 kazandı.

Karşılaşma, iki takım arasındaki en gollü müsabaka olarak kayıtlara geçti.

SON 3 MAÇTA KAYBETMEDİK

Türkiye, rakibiyle oynadığı son 3 karşılaşmayı kaybetmedi. Ay-yıldızlı ekip Galler ile 2024 Avrupa Şampiyonası eleme grubunda oynadığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

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Türkiye, Samsun'da oynanan mücadeleyi Umut Nayir ve Arda Güler'in golleriyle 2-0 kazandı. Galler'de oynanan maç ise 1-1 sona erdi.

UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan ilk karşılaşma ise golsüz eşitlikle tamamlandı.