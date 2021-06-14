Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2020'de Galler mesaisi

Türkiye Galler maçı ile EURO 2020 turnuvasında mücadelesini sürdürmek isteyen A Milli Takımımız, galibiyet elde etmek için tüm kozlarını sahaya yansıtacak. Peki, Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte, o mücadele hakkında detaylı bilgiler

TÜRKİYE GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye, Galler karşısında turnuvadaki ikinci maçına çıkacak. 16 Haziran Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak olan mücadele, TRT 1 kanalından canlı izlenebilecek.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında 16 Haziran Çarşamba günü Galler ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, dün akşam Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.



Ay-yıldızlı ekibin, Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'nün maçlarına ev sahipliği yapan Bakcell Arena'da teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanının ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirildi.



Milli takımda fizyoterapist eşliğinde salonda çalışan Çağlar Söyüncü ve Umut Meraş idmanda yer almadı.



Şenol Güneş, antrenman öncesinde oyuncuların saha ortasında toplayarak bir süre konuştu.



Isınma hareketlerinin ardından iki gruba ayrılan oyuncular, çift kale el topu oynadılar. Oldukça neşeli geçen bu bölümün ardından, ikişerli gruplara ayrılan oyuncular el ele tutuşarak, minyatür kalelere gol çalışması gerçekleştirdiler. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Galler maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.



A Milli Takım, hazırlıklarını bugün gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.



Türkiye ile Galler 16 Haziran Çarşamba günü TSİ 19.00'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.