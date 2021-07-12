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Spor Arena
Haber Giriş: 12.07.2021 - 21:11 | Son Güncelleme:

Türkiye Futbol Federasyonundan Yunanistan'a tepki

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Türkiye Futbol Federasyonundan Yunanistan'a tepki

Türkiye Futbol Federasyonu, Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Futbol Takımı'na yönelik tutuma tepki gösterdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Galatasaray kafilesinin istenen tüm prosedürleri yerine getirmesine rağmen Atina'ya indikten sonra karşılaştığı davranışlar kabul edilemez. Yunan makamlarının sporun ruhuna yakışmayan bu tutumunu kınıyor, Galatasaray Kulübü'müzün yanında olduğumuzu belirtiyoruz." denildi.

Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Futbol Takımı, Yunan yetkililerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerini kabul etmemesi ve sergiledikleri kaba davranışlara tepki olarak Atina'dan geri dönme kararı almıştı.

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