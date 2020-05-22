Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Yeni Malatyaspor'a "geçmiş olsun" mesajı

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Yapılan kontrollerde Kovid-19 testi pozitif çıkan BtcTurk Yeni Malatyaspor Kulübü futbolcusu ve çalışanı ile BtcTurk Yeni Malatyaspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı