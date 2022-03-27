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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a yanıt: Hayal ürünüdür

#Galatasaray#Burak Elmas#TFF
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) Galatasaray Başkanı Burak Elmasa yanıt: Hayal ürünüdür

Galatasaray'ın Olağan Genel Kurul'unda TFF'yle ilgili açıklamalar yapan başkan Burak Elmas'a federasyondan yanıt geldi.

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Türkiye Futbol Federasyonu, resmi sitesinden bir açıklama yaparak Burak Elmas'ın sözlerine yanıt verdi.

Federasyondan yapılan açıklama, Burak Elmas'ın 'masaya yumruğumu vurdum' sözlerinin gerçeği yansıtmadığı ve hayal ürünü olduğu kaydedildi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Burak Elmas'ın, 2021 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, üyelerin eleştirilerine yanıt verdiği konuşmasında, Federasyonumuzu ziyaretine ilişkin olarak açıklamaları olmuştur.  

Sayın Elmas'ın Federasyonumuzla ilgili daha önce gündeme getirdiği iddiaları gibi, 'masaya yumruk vurma' ve bahsettiği diyaloglar da hayal ürünüdür.   

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TFF Başkanı'nın odasında, kurumlara yakışır şekilde ve son derece nezaket ölçülerinde geçen görüşmeyle ilgili, sürekli "Yer yerinden oynar" yaklaşımıyla hareket edilerek, Federasyonumuzun zan altında bırakılma ve yıpratılmaya çalışma çabalarını kabul etmemiz mümkün değildir.

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız.

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#Galatasaray#Burak Elmas#TFF

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