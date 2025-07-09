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Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali Genel Kurulu başladı

Güncelleme Tarihi:

#TFF#Olağan Mali Genel Kurulu#İbrahim Hacıosmanoğlu
Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali Genel Kurulu başladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2025 12:03

Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara'da başladı.

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Ankara JW Marriott Oteli'nde gerçekleştirilen genel kurul toplantısına, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hakan Daltaban, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Süper Lig ve diğer alt liglerin kulüp başkanları ile temsilcileri katıldı.

Yeterli çoğunluğun 185 delegeyle sağlanması ve divan başkanlığına Bayram Saral'ın seçilmesiyle toplantının açılışı yapıldı.

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Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali Genel Kurulu başladı

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#TFF#Olağan Mali Genel Kurulu#İbrahim Hacıosmanoğlu

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