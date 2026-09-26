Türkiye-Fransa maçını Nihat Kahveci yorumladı: Yeniliyorsan böyle yenil!

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A Milli Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi'nin ilk mücadelesinde Kocaeli'de konuk ettiği Fransa'ya 1-0'lık skorla mağlup oldu. Maçın ardından yorumcu ve eski futbolcu Nihat Kahveci, Kontraspor'da değerlendirmelerde bulundu. İşte Kahveci'nin açıklamalarından satır başları...

"Abi bunlar uçuyor. İspanya gibi akar kaçar. Bir gol yedik, çok da net pozisyon vermedik. İyi mücadele ettik. Gittik rakip kaleye. İsmail ile bir kafa topumuz vardı. İlk yarıda Ferdi ile bir kafa topumuz vardı. Oğuz’un Barış’a verdiği çok net demeyeyim de vurup defanstan döndüğü. Vallahi maç önüne döneyim."

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"Zidane’ın gelmesi, etkisi, Zidane ile oyuncuların isteği, arzusu. Uçar, kaçarlar. İnanılmaz oynarlar. Acaba üç gol atar mı? Dört gol atar mı diye düşündüğümüz Fransa’ya karşı bir gol yedik, yenildik. Vallahi berabere de kalabilirdik. Hatta 10 kişiyle bile. Hani çok üzüntü verici bir maç oldu. Çok üzülmedim. Çünkü Dünya Kupası’nı izlediğimizde 100 kişiye sorsak 97’si Fransa Dünya Kupası’nı kazanır diyordu. Bence biz bu Fransa’ya karşı çok kötü oynamadık."

"Vallahi çok da üzülmüyorum. Çok da eleştirmem. Rakip Fransa. Kağıt üstünde favori kazandı. Mbappe golü attı, sakatlandı. Bilmiyorum ne ciddi durumu var. Ama Fransa Milli Takımı’yla ilgili olarak Deschamps gitti, Zidane geldi. Biz Türkiye’ye karşı ne oynadık. Analiz yapıldığında farklı bakıyorlar ya. Beklediğimiz futbolu oynamadık diyecekler. Biz iyi oynadık."

"Dediğim gibi Barış’tan Can’dan gerekli katkıyı almamamıza Kerem’i de iyi kullanmamamıza rağmen bir Arda ile uğraşmamıza rağmen korneriydi, duran topuydu. İşin ofansında etkili olmaya çalışmasına rağmen 1-0 yenildik. Yemin ediyorum çok aradayım. Tebrik ediyorum. Fransa’ya yenilirsin. Yeniliyorsan da böyle yenil. Ne yalan söyleyeyim. Maksimum hakkı 1-1 bitse kimse niye 1-1 bitti demeyecek maç oynadık yani. Benim düşüncem budur maçla ilgili."

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"Bu Fransa’yı Fransa’da eleştiriyorlardır Didier Deschamps sonrası. Çünkü Zidane geldi. Bak Zidane’ı eleştirmiyorlarsa ben futboldan anlamıyorum. Baksak olarak eleştiriyorlardır. Memnuniyet uyandırmamıştır. Daha mı iyi oynadı Deschamps’lı Fransa’dan. Bunu da biz sağladık defansif mücadele ile."

"Bu maçın burada oynanacağı iki ay önceden belliydi. Bu zeminin hali ne? Yağış yok, kar yok, çamur yok. Hiç mi demediniz, bu zemine niye bakmıyorsunuz?"

"Arda başka bir seviyede, ona ayak uyduracak oyuncumuz yok. Arda 'ben başka bir seviyedeyim' dedi. Bu istatistikler Faroe Adaları'na karşı değil; dünyanın 1-2 numaralı takımı Fransa'ya karşı."