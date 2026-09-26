Türkiye-Fransa maçı dünya basınında! 'Arda Güler, karşılığını alamadı'

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A Milli Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi'nin ilk mücadelesinde Kocaeli'de konuk ettiği Fransa'ya 1-0'lık skorla mağlup oldu. Maçın ardından Avrupa basınında öne çıkan manşetleri bir araya getirdik.

L'Equipe: Acı içinde

"Zinedine Zidane'ın teknik direktör olarak ilk maçında Fransa, Uluslar Ligi'nde Türkiye'yi 1-0'lık skorla kıl payı mağlup etti. Kylian Mbappe, sakatlanarak oyundan çıkmadan önce gol attı."

Le Monde: Zidane, Mbappe'nin sakatlığına rağmen, ilk maçında Türkiye'deki zorlu sınavı başarıyla geçti

"İstanbul'un bir saat doğusunda, Marmara Denizi kıyısında yer alan İzmit şehrinde, "Zizou" Real Madrid'in başındaki son maçından beş yıl sonra, Uluslar Ligi'nin ilk gününde yeniden zaferin tadını çıkardı. Aime Jacquet'nin 1994'te Maviler'in başına geçmesinden bu yana ilk kez yeni bir teknik direktör Fransız milli takımıyla ilk maçını kazandı."

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Foot Mercato: Fransa, Türkiye'yi yendi ancak Mbappe'yi kaybetti

"Maviler, Zidane'ın teknik direktör olarak ilk maçında zorlu bir galibiyet elde etti ancak önemli olan galibiyeti almalarıydı."

Huffington Post: Mbappe, Zidane'ın milli takım teknik direktörleri lanetinden kurtulmasına yardımcı oldu

"Zinedine Zidane, Aime Jacquet'den bu yana Fransa Milli Takımı'ndaki ilk maçını kazanan ilk teknik direktör oldu. Laurent Blanc ve Didier Deschamps bunu başaramamıştı."

Le Figaro: Zinedine Zidane'ın Mavileri, parlayamasa da Türkiye'de galip geldi ancak Kylian Mbappe'yi kaybetti

"Fransa, yeni teknik direktörünün göreve başladığı ilk maçta Türkiye'yi 1-0 mağlup etti. Ancak performans, beklentilerin çok altında kaldı… Uluslararası bir maça yakışmayan bir sahada, Zidane'ın Fransa'sı ilk yarıda kayda değer hiçbir şey göstermedi."

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RMC Sport: Zidane'ın ilk maçında Maviler kazandı, Mbappe gol attı ancak sakatlandı

"Aime Jacquet'den 32 yıl sonra, "ZZ" lakaplı teknik direktör, ilk maçını kazanan ilk Fransız milli takım teknik direktörü oldu. Fransa'nın net gol fırsatlarının az olduğu çekişmeli maçta Kylian Mbappe'nin golüyle galibiyete ulaştı."

Marca: Arda Güler, maçta kelimenin tam anlamıyla bir lider olarak daha da öne çıkmasına rağmen, çabalarının karşılığını alamadı. Fransız milli takımı gibi bir devle mücadele etmeye koyulan Türk, takımının itici gücüydü ve zaman zaman başarılı oldular.

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Çünkü yeteneği, futbol becerisinin çok ötesine uzanıyor. Onu daha da büyük yapan, takım arkadaşlarında bağlılık uyandırma yeteneği ve adanmışlığı da var. Maçı kaybetti, ancak sahadan başı dik bir şekilde ayrıldı.

Bild: Fransa, Türkiye’de uzun süre zorlandı. İkinci yarıda ev sahibi takım öne geçmek için ilk büyük fırsatı yakaladı, ancak kaleci Mike Maignan, Yüksek’in kafa vuruşunu çapraz direğin altından çelerek muhteşem bir kurtarış yaptı (50'). Kısa süre sonra Fransızlar acımasızca golü buldu: Bayern Münih’in yıldızı Michael Olise, Mbappé’ye pas verdi; Mbappé ise topu yakın köşeye göndererek skoru 1-0’a getirdi.

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Real Madrid yıldızının sevinci sadece birkaç saniye sürdü. Hâlâ sevinç gösterisini sürdürürken Mbappé, acı içinde sol dizini tuttu. Kısa süre sonra kaptan oyundan çıkmak zorunda kaldı. Televizyon görüntüleri şu ana kadar sakatlığın nedeni hakkında net bir açıklama sunmadı. Ancak kesin olan bir şey var: Uzun süre sahalardan uzak kalacağına dair büyük endişe var.