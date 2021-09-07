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Spor Arena
Haber Giriş: 07.09.2021 - 12:43 | Son Güncelleme:

Türkiye-Finlandiya voleybol maçı ne zaman? 'Filenin Efeleri'nin maçına dair detaylar

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Türkiye-Finlandiya voleybol maçı ne zaman? 'Filenin Efeleri'nin maçına dair detaylar

A Milli Erkek Voleybol Takımı grupta ilk mağlubiyetini aldı. A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki 4. maçında Hollanda'ya 3-1 yenilerek liderliği rakibine kaptırdı. Şimdi ise sırada Finlandiya maçı var. Peki, Türkiye-Finlandiya voleybol maçı ne zaman?

A Milli Takım, gruptaki son maçını ev sahibi Finlandiya ile yapacak. Pek çok voleybolsever de bu maçın tarihini, saatini ve yayıncı kanalını merakla araştırıyor. İşte, Türkiye-Finlandiya voleybol maçı hakkında ayrıntılar...

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki 5. ve son maçında 8 Eylül Çarşamba günü Finlandiya ile karşılaşacak. Finlandiya'nın Tampere kentindeki Hakametsa Arena'da oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

"Filenin Efeleri" grupta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı. Finlandiya'nın ev sahipliği yaptığı C Grubu'nda çıktığı ilk 3 karşılaşmada Rusya, İspanya ve Kuzey Makedonya'yı mağlup ederek 8'li finallere kalmayı garantileyen "Filenin Efeleri", son müsabakasında ise Hollanda'ya mağlup oldu.

Grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, 8'li finallere yükselecek. Türkiye, bu turda çapraz eşleşme usulüne göre A Grubu'ndan bir takım ile çeyrek finale kalma mücadelesi verecek. Millilerin 8'li final karşılaşması, Polonya'da oynanacak.

 

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