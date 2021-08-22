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GeriSpor Türkiye Finlandiya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Filenin Sultanları'nın maç tarihi
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Spor Arena
Haber Giriş: 22.08.2021 - 19:30 | Son Güncelleme:

Türkiye Finlandiya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Filenin Sultanları'nın maç tarihi

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Türkiye Finlandiya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Filenin Sultanları'nın maç tarihi

Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki 3. maçında Türkiye, İsveç ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 31-29, 25-21 ve 25-11'lük setlerle 3-0 kazanan Filenin Sultanları, 3'te 3 yaptı ve yenilgisizliğini sürdürdü. Bu gelişmenin ardından Finlandiya ile yapılacak 4. maç gündem oldu. Peki, Türkiye Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki üçüncü maçında İsveç ile kozlarını paylaştı. Filenin Sultanları, karşılaşmayı 3-0 kazanarak grupta 3'te 3 yaptı. Şimdi ise sırada Finlandiya maçı var. İşte, Türkiye Finlandiya maçı hakkında detaylar...

2021 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye'nin D Grubu'ndaki Finlandiya maçı 23 Ağustos'ta oynanacak.

Bu önemli müsabaka TSİ 20.30'da başlayacak. Maç, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayımlanacak.

MİLLİ TAKIMIMIZIN KADROSU

Giovanni Guidetti'nin başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Pasör: Cansu Özbay, Buse Ünal.

Pasör çaprazı: Meryem Boz, Ebrar Karakurt.

Smaçör: Meliha İsmailoğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Tuğba Şenoğlu.

Orta oyuncu: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Yasemin Güveli, Beliz Başkır.

Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç.

 

 

 

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