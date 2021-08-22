Türkiye Finlandiya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Filenin Sultanları'nın maç tarihi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki üçüncü maçında İsveç ile kozlarını paylaştı. Filenin Sultanları, karşılaşmayı 3-0 kazanarak grupta 3'te 3 yaptı. Şimdi ise sırada Finlandiya maçı var. İşte, Türkiye Finlandiya maçı hakkında detaylar...

2021 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye'nin D Grubu'ndaki Finlandiya maçı 23 Ağustos'ta oynanacak.

Bu önemli müsabaka TSİ 20.30'da başlayacak. Maç, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayımlanacak.

MİLLİ TAKIMIMIZIN KADROSU

Giovanni Guidetti'nin başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Pasör: Cansu Özbay, Buse Ünal.

Pasör çaprazı: Meryem Boz, Ebrar Karakurt.

Smaçör: Meliha İsmailoğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Tuğba Şenoğlu.

Orta oyuncu: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Yasemin Güveli, Beliz Başkır.

Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç.