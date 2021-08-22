Türkiye Finlandiya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Filenin Sultanları'nın maç tarihi
Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki 3. maçında Türkiye, İsveç ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 31-29, 25-21 ve 25-11'lük setlerle 3-0 kazanan Filenin Sultanları, 3'te 3 yaptı ve yenilgisizliğini sürdürdü. Bu gelişmenin ardından Finlandiya ile yapılacak 4. maç gündem oldu. Peki, Türkiye Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki üçüncü maçında İsveç ile kozlarını paylaştı. Filenin Sultanları, karşılaşmayı 3-0 kazanarak grupta 3'te 3 yaptı. Şimdi ise sırada Finlandiya maçı var. İşte, Türkiye Finlandiya maçı hakkında detaylar...
2021 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye'nin D Grubu'ndaki Finlandiya maçı 23 Ağustos'ta oynanacak.
Bu önemli müsabaka TSİ 20.30'da başlayacak. Maç, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayımlanacak.
MİLLİ TAKIMIMIZIN KADROSU
Giovanni Guidetti'nin başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:
Pasör: Cansu Özbay, Buse Ünal.
Pasör çaprazı: Meryem Boz, Ebrar Karakurt.
Smaçör: Meliha İsmailoğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Tuğba Şenoğlu.
Orta oyuncu: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Yasemin Güveli, Beliz Başkır.
Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç.