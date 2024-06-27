Türkiye Filipinler basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlık maçı canlı yayın izle!

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Türkiye Filipinler basketbol maçı canlı yayın ve kanal bilgisi spor severler tarafından merak ediliyor. A Erkek Milli Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlık karşılaşmasında Filipinler ile mücadele edecek. İşte Türkiye Filipinler basketbol maçı detayları...

TÜRKİYE FİLİPİNLER HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye-Filipinler, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlık maçı bugün (27 Haziran Perşembe) saat 20.00'de başlayacak.

Beşiktaş Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele TRT Spor ekranlarından canlı olarak takip edilecek.