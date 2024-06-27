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Türkiye Filipinler basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlık maçı canlı yayın izle!

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#FIBA 2025#Avrupa Şampiyonası Elemeleri#Basketbol
Türkiye Filipinler basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlık maçı canlı yayın izle
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2024 13:09

Türkiye, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlık maçında Filipinler ile karşı karşıya gelecek. Mücadele Beşiktaş Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde oynanacak. Basketbol severler maçın yayın bilgisini araştırıyor. Peki Türkiye Filipinler basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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Türkiye Filipinler basketbol maçı canlı yayın ve kanal bilgisi spor severler tarafından merak ediliyor. A Erkek Milli Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlık karşılaşmasında Filipinler ile mücadele edecek. İşte Türkiye Filipinler basketbol maçı detayları...

TÜRKİYE FİLİPİNLER HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye-Filipinler, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlık maçı bugün (27 Haziran Perşembe) saat 20.00'de başlayacak.

Beşiktaş Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele TRT Spor ekranlarından canlı olarak takip edilecek.

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#FIBA 2025#Avrupa Şampiyonası Elemeleri#Basketbol

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