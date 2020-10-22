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AA Spor
Haber Giriş: 22.10.2020 - 12:02 | Son Güncelleme:

Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 33'üncülüğe geriledi

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Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 33'üncülüğe geriledi
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A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 33'üncülüğe geriledi.

FIFA'nın internet sitesinde ekim ayı dünya sıralaması açıklandı.

Ekim ayında hazırlık maçında Almanya ile 3-3, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Rusya ile 1-1 ve Sırbistan ile 2-2 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, bin 486 puanla bir basamak gerileyerek 33. sıraya yerleşti.

Sıralamanın ilk 10'unda önemli bir değişiklik yaşanmadı. Belçika birinci, Fransa ikinci, Brezilya ise üçüncü sıradaki yerini korurken, birer basamak çıkan ülkelerden İspanya 6'ncı, Arjantin ise 8'inci oldu.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 26 Kasım'da açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

Sıra Takım Puan Değişim

1 Belçika 1765 -
2 Fransa 1752 -
3 Brezilya 1725 -
4 İngiltere 1669 -
5 Portekiz 1661 -
6 İspanya 1639 1
7 Uruguay 1637 -1
8 Arjantin 1636 1
9 Hırvatistan 1634 -1
10 Kolombiya 1631 -

Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 33üncülüğe geriledi

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