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Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 1 basamak yükseldi

#Milli Takım#FIFA#Faroe Adaları
Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 1 basamak yükseldi

A Milli Futbol Takımı, FIFA sıralamasında 1 basamak yükselerek 1475.13 puanla 42. sırada yer aldı.

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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Haziran ayı dünya sıralamasını açıkladı. Türkiye, sıralamada bir basamak yükselerek 42. sıraya yerleşti.

FIFA'nın internet sitesinde yayınlanan sıralamada Brezilya, bin 837 puanla zirvedeki yerini korurken, Belçika bin 821 puanla ikincilikte kaldı, Arjantin ise bin 770 puan alarak üçüncü sıraya çıktı.

A Milli Takım'ın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki rakiplerinden Lüksemburg 93. sıraya çıktı, Faroe Adaları 125'inciliğe, Litvanya ise 142. sıraya geriledi.

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#Milli Takım#FIFA#Faroe Adaları

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