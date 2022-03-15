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Türkiye, Fenerbahçe'de Altay Bayındır ve Arda Güler'in asistlerini konuştu

#Fenerbahçe#Arda Güler#İsmail Kartal
Türkiye, Fenerbahçede Altay Bayındır ve Arda Gülerin asistlerini konuştu
Süleyman Arat

Fenerbahçe’nin Alanyaspor’a fark attığı karşılaşmaya hem Altay hem de genç yıldız adayı arda damga vurdu. 26. dakikada kendi ceza sahası çizgisinin hemen dışından 57 metre uzaklıktaki Diego Rossi’ye harika bir pas atan Altay Bayındır, bu sezon asist yapan ilk kaleci oldu. 74’te girip 78’de golünü atan Arda Güler ise 90+4’te Berisha’ya adrese teslim bir top göndererek bu sezonki 2. asistini yaptı.

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F.Bahçe'de 5-2’lik Alanya galibiyetinin mutluluğu sürerken Altay Bayındır’ın Rossi’ye yaptığı asist ve Arda Güler’in 5. goldeki adrese teslim pas futbol gündemine damga vurdu. Altay, Alanya’da 9 kurtarışla kendi rekorunu kırarken Rossi’ye yaptığı 57 metrelik asistle maçın yıldızı olmayı başardı. İsmail Kartal, idmanlarda oyunu geriden açmak ve hızlı kanat oyuncularına uzun ve kontra paslar atmayı çalıştığı belirtirken Altay da “Bu her zaman düşündüğüm bir şeydi” diyerek attığı topu gole çeviren Rossi’ye teşekkür etmişti.

Alex de Souza’dan özel tebrik

Kanarya’nın geleceği olarak görülen Arda Güler de Alanya’da 5-2’lik zafer gecesine 1 gol, 1 asistle imza atan ikinci isim oldu. 78’de attığı şık golle takımını 3-2 öne geçiren Arda, 90+4’te ceza sahası dışından Berisha’nın kafasına ayak içiyle bıraktığı harika pasla futbolseverlerden
büyük övgü aldı. Sol ayak içiyle yaptığı estetik ve adrese teslim asist akıllara dünya yıldızı Rivaldo, Mesut Özil ve Alex de Souza’yı getirirdi. Nitekim Alex, Arda’yı Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Bravo Arda Güler. Birçoğunun ilki” diyerek genç oyuncuyu tebrik etti.

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Arda için gözler Stefan Kuntz’da

F.Bahçe’de ilk kez Vitor Pereira’nın şans verdiği ancak İsmail Kartal’ın hem ilk 11’de kullanıp hem de daha uzun süreler oynattığı 17 yaşındaki Arda Güler, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz’un da radarında. Genç futbolcunun milli takımda süre alması için ‘henüz erken’ fikri öne çıkarken, Alman teknik adamın genç yıldızı milli takım havasını yaşaması için kadroya çağırmayı düşündüğü belirtildi. Bu arada Arda Güler’i, Bayern Münih, Arsenal ve Liverpool’un yakından takip ettiği öğrenildi.

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#Fenerbahçe#Arda Güler#İsmail Kartal

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