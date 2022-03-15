Türkiye, Fenerbahçe'de Altay Bayındır ve Arda Güler'in asistlerini konuştu

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F.Bahçe'de 5-2’lik Alanya galibiyetinin mutluluğu sürerken Altay Bayındır’ın Rossi’ye yaptığı asist ve Arda Güler’in 5. goldeki adrese teslim pas futbol gündemine damga vurdu. Altay, Alanya’da 9 kurtarışla kendi rekorunu kırarken Rossi’ye yaptığı 57 metrelik asistle maçın yıldızı olmayı başardı. İsmail Kartal, idmanlarda oyunu geriden açmak ve hızlı kanat oyuncularına uzun ve kontra paslar atmayı çalıştığı belirtirken Altay da “Bu her zaman düşündüğüm bir şeydi” diyerek attığı topu gole çeviren Rossi’ye teşekkür etmişti.

Alex de Souza’dan özel tebrik

Kanarya’nın geleceği olarak görülen Arda Güler de Alanya’da 5-2’lik zafer gecesine 1 gol, 1 asistle imza atan ikinci isim oldu. 78’de attığı şık golle takımını 3-2 öne geçiren Arda, 90+4’te ceza sahası dışından Berisha’nın kafasına ayak içiyle bıraktığı harika pasla futbolseverlerden

büyük övgü aldı. Sol ayak içiyle yaptığı estetik ve adrese teslim asist akıllara dünya yıldızı Rivaldo, Mesut Özil ve Alex de Souza’yı getirirdi. Nitekim Alex, Arda’yı Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Bravo Arda Güler. Birçoğunun ilki” diyerek genç oyuncuyu tebrik etti.

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Arda için gözler Stefan Kuntz’da

F.Bahçe’de ilk kez Vitor Pereira’nın şans verdiği ancak İsmail Kartal’ın hem ilk 11’de kullanıp hem de daha uzun süreler oynattığı 17 yaşındaki Arda Güler, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz’un da radarında. Genç futbolcunun milli takımda süre alması için ‘henüz erken’ fikri öne çıkarken, Alman teknik adamın genç yıldızı milli takım havasını yaşaması için kadroya çağırmayı düşündüğü belirtildi. Bu arada Arda Güler’i, Bayern Münih, Arsenal ve Liverpool’un yakından takip ettiği öğrenildi.