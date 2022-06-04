Canlı Anlatım: Türkiye - Faroe Adaları (Uluslar Ligi maçı)

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ilk maçında Faroe Adaları ile kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı oynanıyor

Türkiye: 0

Faroe Adaları: 0

Goller

İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Mert Müldür, Merih, Çağlar, Ferdi, Dorukhan, Hakan, Cengiz, Kerem, Halil, Enes

Faroe Adaları: Nielsen, Joensen, Faero, Askham, Davidsen, Jonsson, Hansson, G.Vatnhamar, S.Vatnhamar, Rolantsson, Johannesen

Milliler 605. maçına çıktı

A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçıyla tarihindeki 605. müsabakasını oynuyor. Milliler, geride kalan 327’si resmi, 277’si özel olmak üzere toplamda 604 mücadelede 1'i hükmen olmak üzere 230 galibiyet kazandı. Ay-yıldızlılar 230 mağlubiyet, 144 de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 810 gol kaydederken, kalesinde ise 868 gol gördü.Milliler, son olarak 29 Mart’ta Konya’da İtalya ile oynadığı özel müsabakayı 3-2 kaybetti.

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Stefan Kuntz’un 7. sınavı

A Milli Futbol Takımı, Alman Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde bugüne kadar 6 maça çıktı. Milliler, söz konusu müsabakalarda 3 galibiyet alırken, 2 kez de kaybetti. 1 müsabaka ise berabere sona erdi. Ay-yıldızlılar, rakip fileleri 14 kez havalandırıp, kalesinde de 9 gol gördü.

Trustin Farrugia Cann düdük çalıyor

Türkiye - Faroe Adaları arasında oynanacak mücadeleyi Malta Federasyonu’ndan Trustin Farrugia Cann yönetiyor. Cann’in yardımcılıklarını Luke Portelli ve Edward Spiteri yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Matthew De Gabriele oldu. VAR’da İtalya Futbol Federasyonu’ndan Daniele Doveri, AVAR’da da yine aynı ülkeden Rosario Abisso görev alıyor.

Türkiye - Faroe Adaları maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte A Milli Futbol Takımı'nın maç programı

Türkiye - Faroe Adaları karşılaşması TRT 1'den naklen yayınlanıyor.

4 Haziran 2022

Türkiye - Faroe Adaları

7 Haziran 2022

Litvanya - Türkiye

11 Haziran 2022

Lüksemburg - Türkiye

14 Haziran 2022

Türkiye - Litvanya

22 Eylül 2022

Türkiye - Lüksemburg

25 Eylül 2022

Faroe Adaları - Türkiye

TRT 1 ve TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak turnuva bilgileri ise şu şekilde:

UEFA Uluslar Ligi: 4 Haziran - 25 Eylül 2022

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri: 23 Mart - 21 Kasım 2023

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (Almanya): 14 Haziran - 14 Temmuz 2024