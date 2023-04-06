Türkiye, EURO 2028 ve EURO 2032’ye resmen aday oldu

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Bakan Kasapoğlu, Türkiye’nin 2028 ve 2032’deki Avrupa Futbol Şampiyonası’nı düzenlemek için adaylık dosyasını imzalayarak Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) gönderdi. Adaylık dosyası, 12 Nisan 2023 tarihinde TFF tarafından UEFA’ya sunulacak.



Dosyada, Türkiye’de organizasyonun gerçekleştirileceği stadyumlar, konaklama, ulaşım, şehir altyapıları başta olmak üzere birçok detaylı bilgi de yer alıyor. UEFA, 2028 ve 2032’deki Avrupa Futbol Şampiyonalarına ev sahipliği yapacak ülkeleri, bu yılın Ekim ayında açıklayacak.



”TÜRKİYE BİR SPOR ÜLKESİ”



Türkiye’nin adaylık başvurusu ile ilgili bir değerlendirme yapan Bakan Kasapoğlu, Türkiye’nin bir spor ülkesi olduğunu vurguladı. 1962’den beri UEFA üyesi olan Türkiye’nin, Avrupa futboluna ve yönetimine önemli katkılarda bulunduğunu dile getirirken, bu yıl Türkiye’nin, 2023 Şampiyonlar Ligi Finaline ev sahipliği yapacağını da hatırlattı.



Bakan Kasapoğlu, Türkiye’nin son 20 yılda sportif tesis alt yapısı ve spor mevzuatı konusunda önemli ilerlemeler kaydettiğini ifade ederken, ülke olarak büyük sportif organizasyonlara da başarıyla ev sahipliği yaptıklarını dile getirdi.

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