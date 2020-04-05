Türkiye Espor Ligi heyecanı bu akşam başlıyor

Trabzonspor, Beşiktaş Esports, Bursaspor başta olmak üzere kulüplerimiz Espor'da rekabete devam edecekler, Asist Analiz maçları youtube hesabı üzerinden canlı yayınlayacak. Uzak kaldığımız futbolun özlediğimiz heyecanı ve kıyasıya rekabet, bu akşam 21:00’de, Trabzonspor-Beşiktaş Esports maçı ile başlıyor.



10 takım, 5 maç ve kıyasıya bir rekabetin bizleri beklediği Türkiye Espor Futbol Ligi, Alp Özgen’in anlatımıyla Asist Analiz’den canlı yayınlanacak.



PROFESYONEL KULÜPLER ESPOR’DA



FIFA Pro Clubs, 11v11 ve 22 farklı oyuncunun farklı mevkilerde bulunduğu online oyun modu. Çok sayıda profesyonel espor takımının da dahil olduğu FIFA Pro Clubs’un Türkiye’deki resmi platformu Türkiye Espor Futbol Ligi (TEFL), profesyonel kulüplere rekabet ortamı sunuyor.



Antalyaspor, Beşiktaş Esports, Bursaspor, Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği, Giresunspor, Kocaelispor, MKE Ankaragücü, Sakaryaspor ve Trabzonspor kulüplerinin espor takımlarının dahil olduğu TEFL, lig usulü, haftalık maçlar olarak oynanıyor ve 2 devre sonunda şampiyon belirleniyor.



MAÇLAR PAZAR 21:00’DE BAŞLIYOR



Türkiye Espor Futbol ligi karşılaşmaları her hafta sonu Asist Analiz Youtube hesabından, Alp Özgen’in anlatımıyla canlı yayınlanacak.



İşte ilk hafta maçları:



21:00 Trabzonspor – Beşiktaş Esports,

21:30 Antalyaspor - Çaykur Rizespor

22:00 Sakaryaspor - Giresunspor

22:30 Gençlerbirliği – Bursaspor

23:00 Kocaelispor - MKE Ankaragücü



TEFL’NİN ÖDÜLLERİ



Bacar Otomotiv’in sponsorluğunda düzenlenen Türkiye Spor Futbol Ligi’nde şampiyon olan takım 10.000 TL ödül kazanacak. Diğer ödüller ise şöyle:



Galibiyet primi 100 TL

TEF Ligi Sezon 11`i ne ekipman ödülleri.

VPG TURKEY Akademi Ligi şampiyonuna 2,500 TL

VPG Türkiye Kupası şampiyonuna 5,000 TL

Süper Kupa şampiyonuna 2,500 TL



PRO CLUBS NEDİR?



Pro Clubs; FIFA'nın oyunculara, sanal olarak kendi karakterlerini yaratarak futbol kariyerlerini oluşturma imkanı sunduğu bir online moddur. Kendi seçeneğinize göre random maçlara katılabilir ya da arkadaşlarınızla bir kulüp oluşturarak bu heyecana ortak olabilirsiniz.