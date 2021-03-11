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Voleybol
AA
Haber Giriş: 11.03.2021 - 20:46 | Son Güncelleme:

Türkiye elemelerde 2'de 2 yaptı

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Türkiye elemelerde 2'de 2 yaptı

Voleybol 2021 CEV 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası 1. Tur elemelerinde Türkiye, ikinci maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 yendi.

Sırbistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda mücadele eden 16 Yaş Altı Kız Milli Takımı, ikinci maçında Kuzey Makedonya ile karşılaştı.

Rakibini 55 dakika süren müsabakada 25-11, 25-13 ve 25-12'lik setlerle rahat bir şekilde 3-0 mağlup eden milliler, 2'de 2 yaptı. Milli voleybolcu Mina Güneş 14 sayılık performansıyla en skorer isim oldu.

Ay-yıldızlı ekip, elemelerdeki üçüncü maçında yarın TSİ 21.00'de Bulgaristan ile karşılaşacak

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