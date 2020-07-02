Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde derbiyi Gençlerbirliği kazandı
Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde yine muazzam müsabakalar, birbirinden çekişmeli maçlar oynandı.
TEFL coşkusu 7. hafta maçlarıyla devam etti. Türkiye E-spor Futbol Ligi heyecanı 7. haftada oynanan maçlarla sürerken günün dikkat çeken maçında Ankaragücü ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.
Türkiye E-spor Futbol Ligi’nin 7. haftasında AsistAnaliz'de yayınlanan karşılaşmalarla beraber devam etti. Günün dikkat çeken mücadelesinde MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen maçta Gençlerbirliği, Ankaragücü’nü 1-0 mağlup etmeyi başardı.
Türkiye E-spor Futbol Ligi’nde 7. haftanın ilk gününde oynanan diğer mücadelelerde alınan sonuçlar ise şöyle;
BB Erzurumspor 1- 0 Giresunspor
Bursaspor 1- 1 Hatayspor
Antalyaspor 1-0 Kocaelispor
TEFL’DE HEYECAN YARINKİ MAÇLAR İLE DEVAM EDECEK
Türkiye E-spor Futbol Ligi’nde 7.haftanın kalan maçları ise şöyle;
Beşiktaş Esports - Kayserispor
Sakaryaspor- Çaykur Rizespor
Trabzonspor – Yılport Samsunspor
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