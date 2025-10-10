Türkiye, dünyanın en değerli 12. milli takımı!

Haberin Devamı

2025 yılının ekim ayı itibariyle en yüksek kadro değerine sahip milli takımlar listesi belli olurken A Milli Takımımız dünyanın en pahalı 12. kadrosuna sahip ülke olarak öne çıktı. Mevcut kadrosunun değeri 430 milyon Euro olarak belirlenirken Ay yıldızlılar geçen yıl kasım ayında 349 milyon Euro değer ile 14. basamakta yer almıştı. Bu yılki 81 milyon Euro’luk artış dikkat çekerken 2024’te de zirveyi kimseye bırakmayan Fransa 1 milyar 90 milyon Euro’luk değeriyle listenin ilk sırasında yer aldı.

İLK 10'DAKİ 8 ÜLKE AVRUPA'DAN

Takımda 2.’likte 1 milyar 10 milyon Euro ile İngiltere bulunurken geçen yılın 5.’si İspanya 996 milyon Euro ile Brezilya (914.5 milyon Euro) ve Portekiz’i (954 milyon) geride bırakarak 3. sıranın yeni sahibi oldu. Listenin ilk 10 basamağından yer alan 8 ülkenin tamamının Avrupalı olması dikkat çekerken G.Amerika Futbol Konfederasyonu’ndan (CONMEBOL) sadece 2 ülke listeye girebildi. 914.5 milyon Euro değere sahip Brezilya 5., 772.2 milyon Euro’luk kadro değerini sahip Arjantin ise 7. sırada kendine yer buldu.

KENAN YILDIZ VE ARDA GÜLER FAKTÖRÜ

A Milli Takım’ın değerinin artmasında kuşkusuz en büyük pay Kenan Yıldız ile Arda Güler’e ait. Müthiş bir sezon geçiren iki futbolcudan Juventus’lu Kenan 75 milyon Euro ile Milli Takım’ın en değerli oyuncusu. Real Madrid’de Xabi Alonso’nun değişilmezi olan Arda ise 60 milyon Euro ile takım arkadaşının ardından 2. sırada yer alıyor. Kenan’ın geçen sene 40 milyon Euro olan piyasa değerinde yüzde 87.5’luk artış yaşanırken, Arda’nın değeri de yüzde 33.3’lük artışla 45 milyon Euro’dan 60 milyon Euro’ya çıktı.

BULGARİSTAN MAÇININ HAKEMİ GODINHO

A Milli Takım’ın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda yarın deplasmanda Bulgaristan ile oynayacağı maçta Portekizli hakem Luis Godinho düdük çalacak Godinho’nun yardımcılığını Portekiz Futbol Federasyonundan Rui Teixeira ve Pedro Almeida üstlenecek. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Miguel Nogueira.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN DALYA HEYECANI

A Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan ile oynanacak karşılaşmada görev alması durumunda Ay yıldız forma ile 100. maçına çıkacak ve bu rakama ulaşan 6. oyuncu olarak tarihteki yerini alacak. Hakan İlk kez 6 Eylül 2013’te Andorra karşısında milli forma giymişti.

