Türkiye Dominik voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
'Filenin Sultanları' FIVB Milletler Ligi'nde Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'ndeki 8. maçında bugün Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye Dominik voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
İtalya'nın Rimini kentinde düzenlenen Milletler Ligi'nde millilerin Dominik Cumhuriyeti ile oynayacağı karşılaşma bugün TSİ 13.00'te başladı. Müsabaka TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.
A Milli Takım'ın yanı sıra ABD, Almanya, Belçika, Brezilya, Çin, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Hollanda, İtalya, Japonya, Kanada, Polonya, Rusya, Sırbistan ve Tayland'ın yer aldığı FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde takımlar 15'er maç oynayacak.
Yapılan karşılaşmaların ardından puan cetvelinde ilk 4'te yer alan ülkeler, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2021 Voleybol Milletler Ligi Finalleri, 24-25 Haziran'da gerçekleştirilecek.
FIVB Voleybol Milletler Ligi, geçen sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamamıştı. 2018'den bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda Türkiye, ilk yılda ikincilik, ikinci yılda dördüncülük elde etmişti.