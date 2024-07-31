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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ikinci maçına Dominik Cumhuriyeti ile çıkıyor. C Grubu’nda mücadele eden “Filenin Sultanları” ilk maçında Hollanda karşısında karar setini 15-13 kazanarak 2-0 geriye düştüğü maçtan galibiyetle ayrıldı ve gruplara müthiş bir geri dönüşle başlamış oldu. İkinci maçını ise Dominik Cumhuriyeti ile oynayacak olan Milliler, grupları lider kapatmak için mücadele edecek. C Grubu’nda son maçında ise Filenin Sultanları grubun favorilerinden İtalya ile oynayacak. Peki, Paris Olimpiyatları Türkiye-Dominik Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı canlı yayın kanal ve saat bilgisi.

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Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı 1 Ağustos Perşembe günü saat 10.00’da oynanacak.

Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak olan müsabaka, TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

SONRAKİ RAKİP İTALYA!

C Grubu'nda yer alan milliler, Dominik Cumhuriyeti'nin ardından 4 Ağustos Pazar günü ise İtalya ile mücadele edecek.

Sakatlığı geçen Zehra Güneş, Dominik Cumhuriyeti ile oynanacak karşılaşmanın kadrosunda yer aldı.

Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki ay-yıldızlıların kadrosunda Gizem Örge, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Hande Baladın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Zehra Güneş, İlkin Aydın ve Ebrar Karakurt bulunuyor.