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Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye voleybol maçı şifreli mi? Filenin Sultanları Paris 2024 Olimpiyat Oyunları ikinci maçına çıkıyor!

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Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Türkiye voleybol maçı şifreli mi Filenin Sultanları Paris 2024 Olimpiyat Oyunları ikinci maçına çıkıyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2024 23:52

Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı canlı yayını ile ekranlara geliyor. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ilk maçında Hollanda'yı yenen Filenin Sultanları, Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da, Dominik Cumhuriyeti ile ikinci maçında karşı karşıya gelecek. C Grubu’nda mücadele eden A Milli Voleybol Takımı, ilk maçında aldığı galibiyeti sürdürmek istiyor. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda C Grubunu ilk iki sırada tamamlayan takımlar, final biletini kazanacak. Gözler şimdi Filenin Sultanları Dominik maçı canlı yayın izleme bilgisinde. Peki, Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye voleybol maçı şifreli mi? İşte, Türkiye-Dominik Cumhuriyeti maçı canlı yayın bilgisi ve ayrıntılar.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ikinci maçına Dominik Cumhuriyeti ile çıkıyor. C Grubu’nda mücadele eden “Filenin Sultanları” ilk maçında Hollanda karşısında karar setini 15-13 kazanarak 2-0 geriye düştüğü maçtan galibiyetle ayrıldı ve gruplara müthiş bir geri dönüşle başlamış oldu. İkinci maçını ise Dominik Cumhuriyeti ile oynayacak olan Milliler, grupları lider kapatmak için mücadele edecek. C Grubu’nda son maçında ise Filenin Sultanları grubun favorilerinden İtalya ile oynayacak. Peki, Paris Olimpiyatları Türkiye-Dominik Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı canlı yayın kanal ve saat bilgisi.

Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Türkiye voleybol maçı şifreli mi Filenin Sultanları Paris 2024 Olimpiyat Oyunları ikinci maçına çıkıyor

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Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı 1 Ağustos Perşembe günü saat 10.00’da oynanacak.

Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak olan müsabaka, TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Türkiye voleybol maçı şifreli mi Filenin Sultanları Paris 2024 Olimpiyat Oyunları ikinci maçına çıkıyor

SONRAKİ RAKİP İTALYA!

C Grubu'nda yer alan milliler, Dominik Cumhuriyeti'nin ardından 4 Ağustos Pazar günü ise İtalya ile mücadele edecek.

Sakatlığı geçen Zehra Güneş, Dominik Cumhuriyeti ile oynanacak karşılaşmanın kadrosunda yer aldı.

Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki ay-yıldızlıların kadrosunda Gizem Örge, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Hande Baladın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Zehra Güneş, İlkin Aydın ve Ebrar Karakurt bulunuyor.

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#Paris 2024 Oyunları#Türkiye Dominik Cumhuriyeti Maçı#Filenin Sultanları Maçı Canlı İzle

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