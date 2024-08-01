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Türkiye Dominik Cumhuriyeti maçı canlı yayın kanalı ve saati belli oldu! A Milli Voleybol Takımı bugün Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda C Grubu'nda Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek. Paris'teki South Paris Arena'da yapılacak maç öncesinde maçın saati ve canlı yayın kanal bilgileri en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Hatırlanacağı gibi Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda geçtiğimiz Pazartesi günü çıktığı ilk maçında Hollanda karşısında karar setini 15-13 kazanarak 2-0 geriye düştüğü maçtan galibiyetle ayrıldı ve gruplara müthiş bir geri dönüşle başlamış oldu. Bugünkü maçın ardından C Grubu’nda son maçında ise Filenin Sultanları grubun favorilerinden İtalya ile oynayacak. Peki, Paris Olimpiyatları Türkiye-Dominik Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı canlı yayın kanalı ve saati..

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TÜRKİYE DOMİNİK MAÇI SAAT KAÇTA?

Paris 2024'e galibiyetle başlayan milliler, gruptaki ikinci maçında 1 Ağustos Perşembe günü yani bugün TSİ 10.00'da Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

TÜRKİYE DOMİNİK VOLEYBOL MAÇI CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?

Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak olan müsabaka, TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşma internet üzerinden TRT'nin sanal yayın platformu TABİİ üzerinden TRT Spor kanalına giriş yapılarak izlenebilecek. Karşılaşmayı internet üzerinden izlemek isteyenler için TABİİ TRT Spor uzantısını haberimizde derledik. Aşağıdaki uzantıya tıklayarak karşılaşmayı canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

TABİİ TRT SPOR KANALI İÇİN TIKLAYIN

SONRAKİ RAKİP İTALYA!

C Grubu'nda yer alan milliler, Dominik Cumhuriyeti'nin ardından 4 Ağustos Pazar günü ise İtalya ile mücadele edecek.

Sakatlığı geçen Zehra Güneş, Dominik Cumhuriyeti ile oynanacak karşılaşmanın kadrosunda yer aldı.

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Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki ay-yıldızlıların kadrosunda Gizem Örge, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Hande Baladın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Zehra Güneş, İlkin Aydın ve Ebrar Karakurt bulunuyor.