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Türkiye, Cumhuriyet tarihinde kadınlarda ilk kez Avrupa’nın en büyüğü oldu

#U23 Avrupa Güreş Şampiyonası#Türkiye#Güreş
Türkiye, Cumhuriyet tarihinde kadınlarda ilk kez Avrupa’nın en büyüğü oldu

Bulgaristan'da düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda mücadele eden Türkiye, kadınlar serbest stilde Avrupa şampiyonu oldu. 23 ülkenin katıldığı turnuvayı 1 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya ile tamamlayan milli sporcularımız, Cumhuriyet tarihinde kadınlarda ilk kez Avrupa'nın en büyüğü oldu.

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Plovdiv şehrinde yapılan U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda grekoromen erkeklerde Avrupa ikincisi olan Türkiye, kadınlar serbest stilde de oldukça başarılı sonuçlara imza attı. Erzincan Üzümlü Spor Kulübü sporcusu Ahıska Türkü Elvira Kamaloğlu, 57 kg'da Avrupa şampiyonu olarak Türkiye'ye, grekoromen erkeklerden sonra altın madalya getiren ikinci isim oldu. U23 kadınlarda Aslı Demir gümüş madalya kazanırken, Türkiye'yi Avrupa'nın zirvesine taşıyan yolda Rahime Arı, Zeynep Yetgil, Yağmur Çakmak ve Mehtap Gültekin de bronz madalya kazanarak gurur yaşattı.

23 ülkeden sporcunun katıldığı şampiyonada kadınlar serbest stilde Türkiye, 143 puan toplayarak kadınlarda ilk kez Avrupa Şampiyonu olurken, 120 puan toplayan Macaristan ikinci ve 118 puan toplayan Polonya da üçüncülüğü elde etti.

GURUR TABLOSU:

- Altın Madalya:

57 kg Elvira Kamaloğlu

- Gümüş Madalya:

68 kg Aslı Demir

- Bronz Madalya:

53 kg Rahime Arı

55 kg Zeynep Yetgil

65 kg Yağmur Çakmak

76 kg Mehtap Gültekin

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#U23 Avrupa Güreş Şampiyonası#Türkiye#Güreş

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