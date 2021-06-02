Türkiye Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşe maçın ayrıntıları

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi mücadelesinde bugün Çin'le karşılaşacak. Bu müsabaka öncesi maçın saati ve yayıncı kanalı merak konusu oldu. İşte, Türkiye Çin voleybol maçına dair tüm ayrıntılar...

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'ndeki altıncı maçında 2 Haziran Çarşamba günü son olimpiyat şampiyonu Çin'le karşı karşıya gelecek. Kadın millilerimizin Çin maçı TSİ 17.00'de başlayacak ve TRT SPOR Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

LİG FORMATI NASIL?

A Milli Takım'ın yanı sıra ABD, Almanya, Belçika, Brezilya, Çin, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Hollanda, İtalya, Japonya, Kanada, Polonya, Rusya, Sırbistan ve Tayland'ın yer aldığı FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde takımlar 15'er maç oynayacak.

Yapılan karşılaşmaların ardından puan cetvelinde ilk 4'te yer alan ülkeler, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2021 Voleybol Milletler Ligi Finalleri, 24-25 Haziran'da gerçekleştirilecek.

FIVB Voleybol Milletler Ligi, geçen sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamamıştı. 2018'den bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda Türkiye, ilk yılda ikincilik, ikinci yılda dördüncülük elde etmişti.