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Türkiye Çin voleybol çeyrek final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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#Türkiye#Çin#Voleybol Maçı
Türkiye Çin voleybol çeyrek final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2024 12:18

Türkiye Çin Voleybol maçı ile Paris Olimpiyatları Çeyrek Final heyecanını sürdürecek. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu. Filenin Sultanlar, grubunu ilk sırada bitiren Çin karşısında çeyrek final maçında yarı finale adını yazdırabilmenin mücadelesini verecek. Peki, Türkiye-Çin voleybol çeyrek final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o detaylar

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Türkiye Çin voleybol maçı ile heyecan kaldığı yerden devam edecek. Gruptaki son maçında İtalya karşısında 3-0 mağlup ayrılan Filenin Sultanları'nın rakibi Çin oldu. Peki Türkiye-Çin voleybol çeyrek final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

TÜRKİYE ÇİN VOLEYBOL ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Olimpiyat Oyunları’nda üst üste ikinci kez çeyrek finale yükselen ay-yıldızlılar, 6 Ağustos Salı günü A Grubu’nu ilk sırada tamamlayan Çin ile karşılaşacak. 

Türkiye Çin maçı 6 Ağustos Salı günü saat 10.00'da oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.

Turu geçen taraf yarı finalde İtalya-Sırbistan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Oynanacak diğer mücadelelerin saat bilgileri şu şekilde olacak;

14.00 Brezilya-Dominik Cumhuriyeti

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18.00 ABD-Polonya

22.00 İtalya-Sırbistan

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#Türkiye#Çin#Voleybol Maçı

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