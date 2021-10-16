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Türkiye Cimnastik Federasyonu'nda başkan Suat Çelen güven tazeledi

#Türkiye Cimnastik Federasyonu #Suat Çelen#Cimnastik
Türkiye Cimnastik Federasyonunda başkan Suat Çelen güven tazeledi

Türkiye Cimnastik Federasyonu 5inci Olağan Genel Kurulu’nda Suat Çelen, yeniden başkan seçildi.

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Ankara’da bir otelde yapılan seçime tek aday olarak giren Suat Çelen, kullanılan 181 oyun 169unu alarak yeniden başkan oldu. 

Divan başkanlığını Ahmet Bilgiç’in yaptığı genel kurulda faaliyet ve denetim raporları oy birliğiyle ibra edildi.

Suat Çelen’in başkanlığındaki federasyonun yönetim kurulunda yer alan isimler şöyle:

Ahmet Bilgiç, Ahmet Çotuk, Cumhur Özçelik, Derviş Çatalbaş, Esra Karabal Arda, Esra Kıratlı Nalbant, Hasan Birol Yalçın, İsmail Göktekin, Mehmet Günbaş, Nataliya İmga, Recep Çevik, Tarık Karkınçam, Ümran Songun, Yener Altıntaş.

MEHMET BAYKAN: CİMNASTİKTEKİ OLİMPİYAT MADALYASI ÇOK ÖNEMLİYDİ 

Genel kurulun açılış konuşmasını Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan yaptı. Baykan, cimnastikte alınan başarılara vurgu yaparak, Kendisine o zaman şunu söylemiştim; hedef olimpiyat, dünya madalyası, altın, gümüş, bronz madalyalar. Sizlerin bunu başaracağınıza inancımız tam. Ama benim genel müdürlüğüm sırasında bu madalyaların olacağını pek tahmin etmiyorum. Suat Bey de kararlı bir şekilde ’Alırız genel müdürüm’ dedi. Dünyada alınan madalyalar, Avrupa’da elde edilen başarılar, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda bronz madalyayla taçlandırıldı. Gerçekten ’2020 Tokyo Olimpiyatları’nın sizin açınızdan en önemli sonucu nedir?’ diye sorduklarında, her zaman başta cimnastikte aldığımız madalyayı ifade etmişimdir. Bu madalya, Türk sporunun gecikmeli de olsa bir noktayı yakaladığının, kritik eşiği geçtiğinin göstergesidir dedi. 

SUAT ÇELEN: HEDEFİMİZ 2024 PARİS OLİMPİYATLARINDA MADALYA SAYISINI ARTIRMAK

Üçüncü kez başkanlığa seçilen Suat Çelen, 2012’den bu yana Türk cimnastiğinde yaşanan gelişime ilişkin delegelere sunum yaptı.

Çelen, Türkiye’nin cimnastikte olimpiyatlardaki ilk madalyasını Tokyo 2020’de Ferhat Arıcan ile alındığını belirterek, Avrupa ve dünya şampiyonalarındaki madalyalarımızın yanına bir de olimpiyat madalyası ekledik. 2012’de olimpiyatlara gitmenin hayal olduğu yerde madalya alacağız dedim. O gün kurduğumuz hayalin gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu ortak başarı, ortak bir sorumluluğu da beraberinde getiriyor. Cimnastik ailesi olarak gelecek dönem için sorumluluğumuzun artığının bilinciyle hareket etmek zorundayız. Hedef, 2024 Paris Olimpiyatları’nda madalya sayısını artırmak. İnanıyorum ki Türk cimnastiği için gelecek çok daha aydınlık ifadelerini kullandı.

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#Türkiye Cimnastik Federasyonu#Suat Çelen#Cimnastik

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