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Türkiye Çekya maçı ne zaman oynanacak? Milli Takım son maçı ile kaderini tayin edecek

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#Türkiye#Çekya#Euro 2024
Türkiye Çekya maçı ne zaman oynanacak Milli Takım son maçı ile kaderini tayin edecek
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2024 09:34

A Milli Takımımızın EURO 2024 F Grubundan çıkışı için en kritik mücadelesi olan Türkiye Çekya maçı, ekran başında yakından takip edilecek. F Grubunda çıktığı iki maçta bir galibiyet, bir mağlubiyetle sahadan ayrılan Türkiye, Çekya karşısında gruptaki son mücadelesine çıkmaya hazırlanıyor. Çekya karşısından galibiyet ya da beraberlikle ayrılması halinde gruptan doğrudan çıkacak olan Türkiye, mağlubiyet halinde ise üçüncülüğe gerileyecek. Peki, heyecanla beklenen Türkiye Çekya maçı ne zaman oynanacak? İşte, gruptan çıkmak için önemli bir anlam ifade eden Türkiye Çekya maçı hakkında detaylar

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Türkiye Çekya maçı, iki takımın tarihindeki 12'nci mücadelesi olacak. Daha önce de çok kritik mücadelelere çıkan iki takım, 2008 Avrupa Şampiyonasında unutulmaz bir maça imza atmıştı. Yine Portekiz'in 6 puanla liderlik koltuğunda oturduğu şampiyonada, Türkiye Çekya'yı Nihat Kahveci'nin son dakika golüyle 3-2 mağlup etmiş ve 6 puanla ikinci olarak gruptan çıkma şansı elde etmişti. Peki, tarihin bir kez daha tekerrür etmesinin umut edildiği Türkiye Çekya maçı ne zaman oynanacak? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

TÜRKİYE ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

EURO 2024 F Grubu son maçında Türkiye, Çekya ile karşılaşacak. 26 Haziran Çarşamba günü oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı izlenebilecek.

F GRUBU'NDA PUAN DURUMU

İkinci maçlar sonucunda F Grubu'nda puan durumu şu şekilde:

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1- Portekiz: 6 puan
2- Türkiye: 3 puan
3- Çekya: 1 puan
4- Gürcistan: 1 puan

PORTEKİZ LİDER ÇIKMAYI GARANTİLEDİ

İkinci maçlar sonucunda Portekiz, F Grubu'nu lider tamamlamayı garantiledi.

Türkiye Çekya maçı ne zaman oynanacak Milli Takım son maçı ile kaderini tayin edecek

GÖZLER ÇEKYA MAÇINDA! İHTİMALLER...

Portekiz'e yenilen A Milli Takımımız'da gözler Çekya maçına çevrildi. Turnuvadaki kaderimizi Çekya maçından çıkacak sonuç belirleyecek.

İşte Çekya maçındaki ihtimaller:

- Galibiyet veya beraberlikte grubu ikinci sırada tamamlayıp son 16 turuna çıkacağız.

- Biz Çekya'ya yeniliriz, Portekiz Gürcistan'a yenilmezse grubu üçüncü sırada tamamlayıp en iyi üçüncülük hesaplarına dahil olacağız. Bu hesapta Çekya grubu ikinci sırada tamamlar.

- Biz Çekya'ya yeniliriz, Gürcistan da Portekiz'i mağlup ederse grupta son sırayı alıp turnuvaya veda edeceğiz. Bu hesapta Çekya veya Gürcistan'dan averajı iyi olan taraf grupta ikinci sırayı alır, 3. sırada kalan ülke ise en iyi üçüncü olma hesabına girer.

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#Türkiye#Çekya#Euro 2024

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