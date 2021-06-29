Türkiye Çekya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Türkiye Çekya basket maçı detayları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılabilmek için mücadele eden ay-yıldızlı ekip, Kanada'da düzenlenecek FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde Uruguay ve Çekya ile B Grubu'nda karşılaşacak. Milliler, gruptaki ilk maçında 30 Haziran Çarşamba günü Uruguay ile karşı karşıya gelecek ardından ise gruptaki ikinci ve son maçında Çekya karşısında forma giyecek. Türkiye Çekya mücadelesi 1 Temmuz Perşembe günü saat 05.35'te başlayacak.

Türkiye Çekya maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Çekya basketbol maçı 1 Temmuz Perşembe günü saat 05.35'te başlayacak. Müsabaka NTV'den canlı yayınlanacak.

Yarı final maçı 3 Temmuz, final ise 4 Temmuz'da yapılacak. Milliler, grupta ilk 2'de yer alması halinde çapraz eşleşme usulüyle diğer grupta bulunan Çin, Yunanistan ya da Kanada ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başantrenör Orhun Ene yönetimindeki ay-yıldızlı ekibin Kanada'ya götürülecek 14 kişilik sporcu kadrosu şöyle:

Sertaç Şanlı, Buğrahan Tuncer, Shane Larkin (Anadolu Efes), Şehmus Hazer, Alperen Şengün, Sadık Emir Kabaca (Beşiktaş Icrypex), Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka Tekfen), Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Beko), Metecan Birsen (Pınar Karşıyaka), Berk İbrahim Uğurlu (TOFAŞ), Cedi Osman (Cleveland Cavaliers), Ömer Faruk Yurtseven (Miami Heat), Furkan Korkmaz (Philadelphia 76ers), Ersan İlyasova (Utah Jazz).