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Türkiye - Cebelitarık maçında ilginç görüntü! Tüm kulübe telefonlara sarıldı...

#A Milli Takım#Cebelitarık#Dünya Kupası Elemeleri
Türkiye - Cebelitarık maçında ilginç görüntü Tüm kulübe telefonlara sarıldı...

A Milli Futbol Takımı'nın Cebelitarık'ı konuk ettiği maçın son anlarında ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Yedek kulübesinde yer alan herkes, maçın son dakikalarında Norveç maçını takip etti.

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Cebelitarık karşılaşmasının son dakikalarında ilginç bir görüntü ortaya çıktı.

A Milli Futbol Takımımız’ın yedek kulübesindeki oyuncular ve teknik heyetin, son dakikalarda Norveç-Letonya maçını cep telefonlarından izlemesi dikkat çekti.

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MERT MÜLDÜR CEZALI

Türkiye’de 85. dakikada sarı kart gören Mert Müldür, bu kartla cezalı duruma düştü. Ay yıldızlılarda kart gören tek isim olan 22 yaşındaki futbolcu, A Milli Futbol Takımı’nın Karadağ deplasmanında forma giyemeyecek.

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MESSIVARİ GOL!

Maçın ilk yarısında Kerem Aktürkoğlu, Cebelitarık savunması karşısında üst üste çalımlar atarak 11. dakikada fileleri havalandırdı.

Milli futbolcunun golü, sosyal medyada yankı uyandırırken, “Messivari bir gol attı” yorumları yapıldı.

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#A Milli Takım#Cebelitarık#Dünya Kupası Elemeleri

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