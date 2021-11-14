Türkiye - Cebelitarık maçında ilginç görüntü! Tüm kulübe telefonlara sarıldı...

Cebelitarık karşılaşmasının son dakikalarında ilginç bir görüntü ortaya çıktı.
A Milli Futbol Takımımız’ın yedek kulübesindeki oyuncular ve teknik heyetin, son dakikalarda Norveç-Letonya maçını cep telefonlarından izlemesi dikkat çekti.
MERT MÜLDÜR CEZALI
Türkiye’de 85. dakikada sarı kart gören Mert Müldür, bu kartla cezalı duruma düştü. Ay yıldızlılarda kart gören tek isim olan 22 yaşındaki futbolcu, A Milli Futbol Takımı’nın Karadağ deplasmanında forma giyemeyecek.
MESSIVARİ GOL!
Maçın ilk yarısında Kerem Aktürkoğlu, Cebelitarık savunması karşısında üst üste çalımlar atarak 11. dakikada fileleri havalandırdı.
Milli futbolcunun golü, sosyal medyada yankı uyandırırken, “Messivari bir gol attı” yorumları yapıldı.