Türkiye-Cebelitarık maçı sonrası Caner Erkin yorumu! Değişiklik yapıldıktan sonra...

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A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. maçında ağırladığı Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti.

Grupta 5. galibiyetini alan ay-yıldızlı ekip, bu skonuçla puanını 18'e yükseltti. Milli takım, sahasında Letonya ile 0-0 berabere kalan aynı puana sahip Norveç'in averajla üzerine çıkarak, ikinci sıraya yükseldi.

Türkiye, gruptaki son maçını 16 Kasım salı günü deplasmanda Karadağ ile oynayacak. Norveç ise aynı gün deplasmanda grup lideri Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

Milli takım, Norveç'in 1 gol averajla üzerinde yer alıyor. Grup maçlarının tamamlanmasının ardından takımlar arasında puan eşitliği olması halinde genel averaja bakılacak. Grup lideri Dünya Kupası'na doğrudan katılırken, grup ikincisi play-off etabına katılma hakkı elde edecek.

UĞUR MELEKE: HARİKA BİR GECE

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Zayıf bir rakiple oynayıp kazandık ama Salı günü için önemli mesajlar aldık. Cebelitarık 32 bin nüfuslu, yani neredeyse Hakan’ın memleketi Bayburt’un şehir merkezi kadar insana ev sahipliği yapan bir ülke. 7 kilometrekare, yani yaklaşık bin futbol sahası kadar bir yüzölçümü var. FIFA sıralamasın da 198’inci konumdalar. St.Lucia, Montserrat, Makao gibilerin gerisinde son derece mütevazı bir futbol ülkesiydi dünkü rakibimiz. Elbette böyle bir maçın teknik analizini yapmak çok anlamlı değil. Ancak dün çok ihtiyacımız olan o farklı galibiyeti tutkulu ve disiplinli bir oyunla hanemize yazdırmamız önemli. Peş peşe olumsuz sonuçların ardından gelen Letonya ve Cebelitarık galibiyetleri, bizi salı akşamı Karadağ deplasmanına ciddi bir umut ve heyecanla götürüyor.

Evet dün 70 dakikayı 10 kişi oynayan zayıf rakibimizle karşılaştırmalı analizi pek mümkün olmayan bir maç oynadık ama salı için önemli mesajlar içeriyor yine de dünkü müsabaka:

KLASİK ÖN LİBEROMUZ YOK

1) Orta sahada Berat, Berkan, Taylan gibi klasik bir ön liberoyla başlamadık. Ancak Hakan ve Orkun’un kaybettiğimiz toplarda hemen gösterdikleri reaksiyonun altını çizmemiz gerek. Özellikle Hakan’ın defansif çabası dikkat çekiciydi.

4-4-2'DEN İYİ VERİM ALDIK

2) Maçta baştan sona kadar 4-4-2 dizilişini tercih ettik. İyi de verim aldık. Burak statik dokuz gibi değil, gezen dolaşan santrfor tipinde oynadı. Bu hareketli oyununun ödülünü de üç asistle aldı. Ceza alanı golcüsü rolünü alan Halil de, solda Kerem de etkililerdi. Şu aşamada sadece Cengiz’i aramadığımızı söylersek yalan olur. Barış’ın geleceği parlak ama deneyimi eksik şüphesiz.

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BEK DEĞİŞİKLİĞİ İŞE YARADI

3) Devre arası yaptığımız bek değişikliğinden iyi netice aldık. Rıdvan Yılmaz iki asist, Mert Müldür bir golle harikaydılar.

ÇOK FAZLA KORNER ATTIK AMA

4) Maçın ilk yarısında çok fazla korner attık ama hazır setimiz olduğuna dair bir izlenim vermedik. 1 ve 2’de Hakan, 9 ve 31’de Caner ön direğe hedefsiz kornerler attılar. İlk adama takıldılar. Ancak ikinci yarıda korner stratejimiz değişti, penaltıya da, arka direğe de denedik. Orkun da köşe gönderine gitmeye başladı. Ve nihayet Mert’in golü geldi. Karadağ’da da farklı korner stratejileri izleyeceğimize inanıyorum ben.

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BANU YELKOVAN: OLMASI GEREKTİĞİ GİBİ OYNADIK VE 6 GOLÜ ATTIK

Milli Takım hem 3 puan hem de moral kazandı. Katar 2022 Dünya Kupası öncesi gruptaki son iki maçına en ufak bir hata lüksü olmadan çıkan milli takımımız, ilk Cebelitarık karşılaşmasına göre oldukça hızlı başladı. Grubun en zayıf takımına karşı, iç saha avantajıyla oynanacak bu maçtan kimse bir sürpriz beklemiyor olsa da, son dönemde gol yollarında sıkıntı çeken takımımızın bu 6 gol baskısıyla nasıl başa çıkacağını kestiremiyorduk doğrusu.

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KULAKLAR NORVEÇ'TEYDİ

Gözler bu maçta, kulaklar grubu aynı puanda tamamlama ihtimalimiz muhtemel Norveç’in Letonya ile oynadığı karşılaşmadaydı. İlk dakikalardan itibaren rakip sahaya yerleşen milli takımımız tüm hatlarıyla kapanan rakibi karşısında gol aramanın ödülünü 11. dakikada aldı. Sol kanatta topla buluşan Kerem’in Burak’la yaptığı paslaşma sonrasında bulduğu gol maçın geri kalanının habercisi gibiydi. Dakika 22’de Olivero’nun direkt kırmızı kartıyla 10 kişi kalan rakibin zaten az olan umutları iyice azaldı. İkinci ve üçüncü golün asisti yine Burak’tan, son vuruşları Halil’den geldi.

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HERKES İYİ OYNADI

İkinci yarıda asistçi rolünü sonradan oyuna giren Rıdvan üstlendi, goller Merih, Mert Müldür ve Serdar Dursun’dan geldi. Direkte patlayan şutlar, ofsayt gerekçesiyle sayılmayanlar, verilmeyen bir penaltı ve atılan 6 golle, Cebelitarık’a karşı tam da olması gerektiği gibi oynadık bu defa. Burak’ın asistleri, Rıdvan, Kerem, Halil başta olmak üzere tüm takımın iyi oyunuyla ve Kuntz’un maçı güzelleştiren yerinde değişiklikleriyle hem galibiyeti hem de moralimizi yeniden kazandık.