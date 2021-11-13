Türkiye Cebelitarık milli maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11 kadrosu

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Gruptaki son maçında, deplasmanda Letonya'yı 90+9. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, son iki maç öncesinde Dünya Kupası'na katılma iddiasını sürdürüyor. G Grubu'nda Hollanda 19 puanla lider durumda bulunurken, 17 puana sahip Norveç ikinci, Türkiye ise 15 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Grubu lider bitiren ekip Dünya Kupası'na doğrudan katılırken, grup ikincisi ise play-off oynama hakkı elde edecek. Rakiplerinin puan kaybını bekleyen Türkiye, iki maçını da kazanmak istiyor.

Ay-yıldızlı ekip, Cebelitarık mücadelesinden sonra Karadağ ile 16 Kasım Salı günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmayla grup maçlarını tamamlayacak. Grup lideri Hollanda deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelirken, Norveç aynı gün sahasında Letonya'yı konuk edecek. Grubun son hafta maçında ise Hollanda ile Norveç, Amsterdam'da karşı karşıya gelecek.

Milli takım, Cebelitarık karşısında farklı galip gelerek averajını da iyi duruma getirmek istiyor. Ay-yıldızlı ekip, Norveç'in 5 gol averaj gerisinde bulunuyor. Grup maçlarının tamamlanmasının ardından puan eşitliği durumunda, genel averaja bakılacak.

Cebelitarık ile 2. karşılaşmaA Milli Futbol Takımı, karşılaşacağı Cebelitarık ile tarihte 2. kez rakip olacak. Ay-yıldızlı ekip, rakibiyle 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 4 Eylül 2021'de oynadığı ilk ve tek maçı 3-0 kazandı. Milli takım, ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadeleyi, ikinci yarıda Halil Dervişoğlu, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Karaman'ın golleriyle galip tamamladı.

TÜRKİYE CEBELİTARIK MİLLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

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Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 13 Mart 2021 Cumartesi günü oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

STEFAN KUNTZ İLE 3. MAÇ

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 3. maçına Cebelitarık karşısında çıkacak. Kuntz idaresinde oynadığı ilk maçta İstanbul'da Norveç ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, Letonya'yı ise deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başardı. 2021'deki 15. maç

Milliler, Cebelitarık mücadelesiyle 2021 yılındaki 15. maçına çıkacak.

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Bu yıl oynadığı 14 maçta 6 galibiyet alan milli takım, 4 beraberlik ve 4 de yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 24 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde de 24 gol gördü. Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yendi.

Grubun ikinci karşılaşmasını İspanya'da Norveç ile oynayan Türkiye, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milliler, gruptaki üçüncü maçında Letonya ile 3-3, dördüncü karşılaşmasında da Karadağ ile 2-2 berabere kaldı. Türkiye, gruptaki beşinci maçında ise Cebelitarık'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti. Milli takım, gruptaki altıncı maçında deplasmanda Hollanda'ya 6-1 kaybetti, yedinci karşılaşmasında ise sahasında Norveç ile 1-1 berabere kaldı. Ay-yıldızlı ekip, sekizinci maçında ise deplasmanda Letonya'yı 2-1 mağlup etti.

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Milliler, Azerbaycan ile Alanya'da oynadığı özel maçı 2-1 kazanırken, ay-yıldızlı ekibin Antalya'da Gine ile oynadığı özel karşılaşma 0-0 sona erdi. Milli takım, EURO 2020 öncesinde oynadığı son özel maçta ise Almanya'da Moldova'yı 2-0 yendi. Ay-yıldızlı ekip, EURO 2020'nin açılış karşılaşmasında İtalya'ya 3-0, ikinci maçında Galler'e 2-0 ve grubun son maçında da İsviçre'ye 3-1 kaybetti.

TÜRKİYE 601. MAÇINA ÇIKIYOR

A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçıyla tarihinde 601. kez sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 98 yıllık tarihinde 324'ü resmi, 276'sı özel 600 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 228 galibiyet, 144 beraberlik ve 228 yenilgi yaşadı. Milli takım, 256'sı deplasmanda, 261'i evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 799 gol attı, kalesinde 861 gol gördü.

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Bugüne kadar 90 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 600 karşılaşmanın 517'sini Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı. Milliler, 600 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

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Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

MUHTEMEL 11'LER

ADAY KADRO

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Uğurcan Çakır, Ersin Destanoğlu, Sinan Bolat

Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz

Forvet: Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun, Kenan Karaman.





