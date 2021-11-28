Türkiye-Büyük Britanya basketbol maçı ne zaman? A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kadrosu belli oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında 28 Kasım Pazar günü Büyük Britanya'yı konuk edecek. İlk maçında Belarus'a yenilen ay-yıldızlılar, Büyük Britanya'yı yenerek ilk galibiyetini almak ve taraftarlarını mutlu etmeye çalışacak. İşte, Türkiye-Büyük Britanya basketbol maçının ayrıntıları...
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Büyük Britanya ile yapacağı maç 28 Kasım Pazar günü oynanacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabaka, NTV'den canlı olarak ekranlara gelecek.
KADRO BELLİ OLDU
Ay-Yıldızlı ekibin, 28 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Büyük Britanya ile oynayacağı müsabakanın kadrosu şu şekilde: "A. Buğrahan Tuncer, Tolga Geçim, Deshane Davis Larkin, Furkan Haltalı, Doğuş Özdemiroğlu, Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen, Şehmus Hazer, Sadık Emir Kabaca, Muhsin Yaşar, Berk İbrahim Uğurlu, Samet Geyik."