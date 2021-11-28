Türkiye-Büyük Britanya basketbol maçı ne zaman? A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kadrosu belli oldu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Silahlı kavgaya karışmıştı... Eski futbolcu yakalandıSilahlı kavgaya karışmıştı... Eski futbolcu yakalandı!#Sezer Öztürk
Beşiktaş-Giresunspor maçında hakem Hüseyin Göçekin kararı sonrası tepkiBeşiktaş-Giresunspor maçında hakem Hüseyin Göçek'in kararı sonrası tepki#Beşiktaş
Portekizin Türkiye şaşkınlığı Kurada çıkınca...Portekiz'in Türkiye şaşkınlığı! Kurada çıkınca...#A Milli Takım
Beşiktaş darmadağın Vodafone Parkta tarihi yenilgiBeşiktaş darmadağın! Vodafone Park'ta tarihi yenilgi#Süper Lig
Ünlü şarkıcıdan korkutan haber Hastaneye kaldırıldıÜnlü şarkıcıdan korkutan haber! Hastaneye kaldırıldı#Zerrin Özer
Sergen Yalçından Giresunspor sonrası flaş sözler: Çözüm bulamıyoruzSergen Yalçın'dan Giresunspor sonrası flaş sözler: "Çözüm bulamıyoruz"#Beşiktaş
Türkiyede Nu varyantı var mı Flaş açıklama İşte Kovid-19da son gelişmeler...Türkiye'de Nu varyantı var mı? Flaş açıklama! İşte Kovid-19'da son gelişmeler...#Koronavirüs
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Dövizde manipülasyon iddiaları incelenecekCumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Dövizde manipülasyon iddiaları incelenecek#Döviz Kuru
Müslüme cinayetinde gizem çözülüyor Bakan Yanık: Pek çok detay ortaya çıkmaya başladıMüslüme cinayetinde gizem çözülüyor! Bakan Yanık: 'Pek çok detay ortaya çıkmaya başladı'#Müslüme
Türkmenistanda tarihi gün İmzalar atıldı... Erdoğandan flaş mesajlarTürkmenistan'da tarihi gün! İmzalar atıldı... Erdoğan'dan flaş mesajlar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bakan Soyludan Kılıçdaroğluna tepki Kılıçdaroğlunun trolleri bu açıklamaya da saldıracakBakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki! 'Kılıçdaroğlu'nun trolleri bu açıklamaya da saldıracak'#İçişleri Bakanı
İngilterede yeni varyant alarmı Kırmızı listeye 4 ülke daha eklendiİngiltere'de 'yeni varyant' alarmı! Kırmızı listeye 4 ülke daha eklendi#Koronavirüs
Bu sözlerle veda etti: Vatan sana minnettar... Seni çok özleyeceğim kardeşimBu sözlerle veda etti: Vatan sana minnettar... Seni çok özleyeceğim kardeşim#Trafik Kazası
Kahroldular 13 yaşındaki Timurdan haber yokKahroldular! 13 yaşındaki Timur'dan haber yok#Timur Nuri
En dayanıklısı Özlem Tekin çıktıEn dayanıklısı Özlem Tekin çıktı!#Doğa İle İç İçe Yaşayan Ünlüler
HABERLERSpor Arena Haberleri

Türkiye-Büyük Britanya basketbol maçı ne zaman? A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kadrosu belli oldu

#Türkiye-Büyük Britanya Basketbol Maçı#FIBA 2023 Dünya Kupası#FIBA
Türkiye-Büyük Britanya basketbol maçı ne zaman A Milli Erkek Basketbol Takımının kadrosu belli oldu

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda Büyük Britanya ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosu belli oldu. Öte yandan müsabakaya kısa bir süre kala, detaylar da basketbolseverlerce sorgulanıyor. Peki, Türkiye-Büyük Britanya basketbol maçı ne zaman?

Haberin Devamı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında 28 Kasım Pazar günü Büyük Britanya'yı konuk edecek. İlk maçında Belarus'a yenilen ay-yıldızlılar, Büyük Britanya'yı yenerek ilk galibiyetini almak ve taraftarlarını mutlu etmeye çalışacak. İşte, Türkiye-Büyük Britanya basketbol maçının ayrıntıları...

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Büyük Britanya ile yapacağı maç 28 Kasım Pazar günü oynanacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabaka, NTV'den canlı olarak ekranlara gelecek.

KADRO BELLİ OLDU

Ay-Yıldızlı ekibin, 28 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Büyük Britanya ile oynayacağı müsabakanın kadrosu şu şekilde: "A. Buğrahan Tuncer, Tolga Geçim, Deshane Davis Larkin, Furkan Haltalı, Doğuş Özdemiroğlu, Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen, Şehmus Hazer, Sadık Emir Kabaca, Muhsin Yaşar, Berk İbrahim Uğurlu, Samet Geyik."

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türkiye-Büyük Britanya Basketbol Maçı#FIBA 2023 Dünya Kupası#FIBA

BAKMADAN GEÇME!

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen
Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Aliye çok aşığım

Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Ali'ye çok aşığım

#Hazal Kaya
Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

#Franchising