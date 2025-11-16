Türkiye-Bulgaristan maçının ardından Nihat Kahveci'den yıldız isme eleştiri! 'Performansını beğenmedim'

Haberin Devamı

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında dün akşam Bulgaristan'ı 2-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımımız, grubu ilk iki sırada bitirmeyi ve play-off oynamayı garantiledi.

Maçı Kontraspor Youtube kanalına yorumlayan Nihat Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde...

'İKİ MAÇTA DA KENDİ KALELERİNE GOL ATTILAR'

"4-5 neden olmasın dediğimiz maçta 2-0 kazandık. İlk yarı rakibe pozisyon vermedik, biz pozisyona girdik. İkinci yarı bu sefer onlar da pozisyona girmeye başladı. Sağ olsunlar iki maçta da kendi kalelerine gol attılar. Bulgaristan, 6-1'lik maçtan daha iyi oynadı. Biz de o maçtan daha kötü oynadık."

Haberin Devamı

'KENAN'IN ÇALIMLARINDA YİNE ÇOK HEYECANLANDIK'

"Kaptan yine liderliğini sahada gösterdi. İki duran topla maçın fişini çekti. Orta sahayı çok iyi organize etti. İsmail çok koştu. Kenan'ın çalımlarında yine çok heyecanlandık. Zeki - Oğuz uyumunu beğendim. Ferdi'yi özlemişiz, çıkana kadar beğendim."

'BİZİM İÇİN BİRAZ UZUN MAÇ OLACAK'

"Salı günü çabuk geçsin istiyorum. Burada 62 dakikada 6 yedik. İnşallah çok moralimiz bozulmaz. Bu sefer daha iyi oynayacağımıza eminim. İlk maçta hiçbir şey yapamadık. Bizim için biraz uzun maç olacak."

'DEFANSİF ANLAMDA İSPANYA'YA KARŞI İŞİMİZ ZOR OLACAK'

"İkinci yarıda rakibe bu kadar pozisyon vermemiz hoşuma gitmedi. Bu kadarını beklemiyordum. Salı günü defansif anlamda İspanya'ya karşı işimiz zor olacak."

'BUGÜNKÜ PERFORMANSINI BEĞENMEDİM'

Haberin Devamı

"Beklentimin altında kalan oyuncular vardı: Arda Güler. Bugünkü performansını beğenmedim."

'İSPANYA'DA ONA İHTİYAÇ VARDI'

"İsmail o sarı kartı görmeseydi keşke, İspanya'da ona ihtiyaç vardı."

'2-3 TANE ATSA ŞAŞIRMAZDIM'

"Bugün Kerem çok pozisyona girdi, son vuruşları iyi olsaydı... 2-3 tane atsa şaşırmazdım."