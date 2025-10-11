×
Türkiye, Bulgaristan deplasmanında 3 puan peşinde! Montella'dan sürpriz ilk 11

#Milli Takım#Bulgaristan#Dünya Kupası
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 3. maçında A Milli Takım, Bulgaristan ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 3. maçında bugün deplasmanda Bulgaristan ile karşılaşacak.

Vasil Levski Ulusal Stadı’nda saat 21.45’te başlayacak ve TV8’den naklen yayınlanacak mücadelede Portekizli hakem Luis Godinho düdük çalacak. Grupta ilk maçında Gürcistan’ı yendikten sonra İspanya’dan fark yiyen Ay yıldızlılar son sıradaki Bulgaristan karşısında hata yapmak istemiyor. Millilerde kırmızı kart cezalısı Barış Alper dışında eksik bulunmuyor.

'TARİHİ DEĞİŞTİRMEK İSTİYORUZ'

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Bulgaristan maçı için derslerine çok iyi çalıştıklarını belirtirken “Yeni bir hoca ve yeni bir heyecan getirecek. Son bir fırsat olarak görüyorlar. Rakibin güçlü ve zayıf yanlarına bakıyoruz hep. İstediğimiz sonucu almak istiyoruz” dedi.

Montella, Türkiye’nin Bulgaristan’a karşı galibiyetlerde 10’a 7 geride olması ile ilgili ise “İstatistiklerin bizden yana olmadığını biz de gördük. Geldiğimden beri birçok ilke imza attık. Tarihi değiştirmek ve yine bir ilke imza atmak istiyoruz” diye konuştu.

TÜRK VATANDAŞLIĞI GURUR VERİR

İtalyan çalıştırıcı farklı İspanya yenilgisi için “Çok can yakan sonuçlar. Bu sonuçları sevmiyorum. 2002’de de ağır bir mağlubiyet gelmişti, sonrasında muazzam bir turnuva geçirmişti takımımız. Tarihimizde var bunlar. Bunlar bizi motive ediyor. Dersimizi aldık” derken Türk vatandaşlığı için de şunları söyledi: “Gerçekleşirse çok büyük gurur duyarım. İsimle ilgili aramızda şakalaştık. Resmiyet kazanmadığı sürece isim söylemiyorum.” Öte yandan Bulgaristan Teknik Direktörü Dimitrov da “Türk takımında birçok yıldız var. Agresif bir futbolla kazanmak istiyoruz” dedi.

