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Türkiye-Brezilya voleybol maçı ne zaman 2024, saat kaçta, hangi kanalda? Paris Olimpiyatları 2024 Filenin Sultanları Brezilya maçı canlı izle

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#Türkiye-Brezilya Voleybol Maçı#Paris Olimpiyatları 2024#Filenin Sultanları Brezilya Maçı
Türkiye-Brezilya voleybol maçı ne zaman 2024, saat kaçta, hangi kanalda Paris Olimpiyatları 2024 Filenin Sultanları Brezilya maçı canlı izle
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2024 09:31

Paris Olimpiyatları 2024 Filenin Sultanları bronz madalya için bugün parkede mücadele verecek. İtalya karşılığında yaşadığı 3-0 mağlubiyet sonrası gözler finalden dönen Filenin Sultanları Brezilya ile üçüncülük için karşı karşıya gelecek. Milliler, Brezilya maçını kazanması durumunda tarihinde ilk kez olimpiyat madalyası elde edecek. Peki, Türkiye Brezilya voleybol maçı ne zaman 2024, saat kaçta, hangi kanalda? Paris Olimpiyatları 2024 Filenin Sultanları Brezilya maçı ne zaman? İşte detaylar...

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nın bronz madalya maçında bugün Brezilya ile karşılaşacak. Filenin Sultanları, Brezilya karşısında kazarak olimpiyatlarda tarihinde ilk kez madalya kazanmak istiyor. Ay yıldızlı ekip, FIVB Milletler Ligi’nin üçüncü haftasındaki 4. ve son maçında Brezilya’ya 3-0 yenilmişti. Şimdi ise gözler Filenin Sultanları üçüncülük maçı için detaylara çevrildi. Peki, Türkiye Brezilya voleybol maçı ne zaman 2024, saat kaçta, hangi kanalda? Paris Olimpiyatları 2024 Filenin Sultanları Brezilya maçı canlı izle

TÜRKİYE - BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN 2024?

Türkiye Brezilya voleybol maçı 10 Ağustos 2024 Cumartesi South Paris Arena’da oynanacak. Fransa'nın başkenti Paris'te TSİ 18.15’te başlayacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlayacak.

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Santarelli: Artık bir bronz madalya maçımız kaldı ve bunu kazanmak istiyoruz

Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan İtalyan başantrenör, güçlü bir rakiple karşılaştıklarını belirterek, "Şimdi önümüzde bronz madalya maçı var ve buna odaklanmalıyız. Bu turnuvada oynadığımız hiçbir maç kolay değil. Çünkü dünyanın en iyi takımlarıyla oynuyoruz. Artık bir bronz madalya maçımız kaldı ve bunu kazanmak istiyoruz." dedi.

İtalya'nın iyi bir takım olduğunu vurgulayan Santarelli, "Bu maçtan gereken dersleri çıkarıp önümüze bakacağız. Brezilya tamamen farklı bir takım. Harika oyunculardan kurulu. Gabi takımın en iyilerinden biri." ifadelerini kullandı.

A Milli Takım'ın genç oyunculardan kurulu olduğunu aktaran Daniele Santarelli, "Eda ve Gizem var ama Ebrar, Derya, Elif, Vargas gibi oyuncularımız da var. Vargas harika bir oyuncu ama ilk kez olimpiyat oyunlarında bu seviyede böyle bir tecrübe yaşadı. Bu tip maçlarda tecrübe de önemli. Herkese hatırlatmak isterim ki İtalya da buralara kolay gelmedi. Tokyo'da çeyrek finalde elendiler ama şimdi burada finaldeler." diye konuştu.

İtalyan başantrenör, finale çıkamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bize kızgın olabilirler veya performansımızdan memnun olmayabilirler. Biz herkesten daha çok üzgünüz buna emin olsunlar. Türk halkı için turnuvayı en iyi şekilde bitirmeye çalışacağız. Şunu da her zaman söylüyorum. Biz her takımı yenebilecek güçteyiz. Brezilya'nın finalde olmasını bekliyordum. Ancak ABD'nin de inanılmaz bir kadroya sahip olduğunu söyleyebilirim. Maçı kazanmak için kadroda her türlü çözüme sahipler. Finale kalmayı da hak ettiler."

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Eda Erdem Dündar: Madalyayı kazanmak için her şeyi ortaya koyacağız

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar, maçta sakin kalamadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"İtalya geride olduğu bölümlerde bile sakin kalmayı başardı. Kötü topları çok iyi kullandılar, akıllı hücum ettiler. Biz biraz fazla heyecanlıydık. Sakin kalamadık. Önde olduğumuz setleri bitiremedik. Yine de yarı finalde olmak çok keyifli. Bu kadar şansızlık ve sakatlığa rağmen yarı finalde olduğumuz için gurur duymalıyız. Hala madalya ile bitirme şansımız var. Cumartesi günü madalyayı kazanmak için her şeyi ortaya koyacağız."

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#Türkiye-Brezilya Voleybol Maçı#Paris Olimpiyatları 2024#Filenin Sultanları Brezilya Maçı

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