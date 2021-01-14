Türkiye Bosna Hersek voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? A Milli Erkek Voleybol Takımı sahaya çıkıyor

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Bosna Hersek ile 15 Ocak'ta karşı karşıya gelecek. Bu müsabakaya kısa bir süre kala, maça dair saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. İşte, Türkiye Bosna Hersek voleybol maçı hakkında ayrıntılar...

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp’teki Boris Trajkovski Spor Salonu'nda oynayacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak ve TRT SPOR 2'den naklen yayımlanacak.

Milliler, 16 Ocak Cumartesi günü oynayacağı Kuzey Makedonya maçıyla grup mücadelesini tamamlayacak.

İki ayrı turnuva şeklinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin sonunda gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar ile en iyi 5 grup ikincisi, 2021'de Polonya, Çekya, Estonya ve Finlandiya'nın ortaklaşa düzenleyeceği Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazanacak.