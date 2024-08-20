Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde 2024-25 sezonu fikstür çekimi yapıldı! İlk hafta...

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Basketbol Gelişim Merkezi'nde ilk kez gerçekleştirilen fikstür çekimine, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile kulüp temsilcileri katıldı.

16 takımın mücadele edeceği Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon, 4 Ekim'de başlayacak. 19 Mayıs'ta tamamlanacak normal sezonda ilk 6'da yer alan takımlar doğrudan play-off oynama hakkı elde edecek.

Ligde bu sezon play-in formatı uygulanacak. Play-off aşamasında mücadele edecek son 2 ekip, normal sezonu 7, 8, 9 ve 10'uncu sırada bitirenler arasındaki play-in aşamasıyla belirlenecek. Normal sezonun 7 ile 8'incisi arasındaki maçın galibi, play-off'lara yükselecek 7. takım olacak. Mağlup olan ekip ise 9 ile 10'uncu arasındaki mücadelenin kazananıyla karşılaşacak. Bu müsabakanın galibi ise 8. sıradan play-off bileti alacak.

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Normal sezonu son 2 sırada tamamlayan ekipler ise küme düşecek.

Ligde ilk hafta müsabakalarının programı şöyle:

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Mersin Spor

Fenerbahçe Beko-Onvo Büyükçekmece Basketbol

Anadolu Efes-Yalovaspor

Türk Telekom-Galatasaray

Bahçeşehir Koleji-Karşıyaka

TOFAŞ-Beşiktaş Fibabanka

Manisa Basket-Bursaspor

Aliağa Petkimspor-Darüşşafaka Lassa

Hidayet Türkoğlu: “Türk oyuncuların daha fazla süre bulması anlamında bir format tercih ettik”

Yeni sezonda ligde uygulanacak formatla ilgili düşüncelerini aktaran TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, “Bu sene kulüplerimizle yaptığımız istişarelerde her zaman fikir alışverişi yapıyoruz. Bu sene de bu formatı getirmek istedik. İnanıyorum ki sezon başından sonuna kadar herkesin daha fazla heyecan duyacağı bir süreç olacak. Bu heyecan bize hem ligin kalitesi anlamında, görünürlüğü anlamında, hem daha çok maç oynanmasıyla önemli olacak. Kulüplerle yaptığımız istişare sonucunda yabancı anlamında değil, Türk oyuncuların daha fazla süre bulması anlamında bir format tercih ettik. Herkes 4+3 yabancı fazlası olarak düşünüyor ama amacımız Türk sporcularının daha fazla süre alması ve önemli anlarda süre almasıdır. Hem kulüpler, hem milli takım bazında başarılı bir süreç geçirmek istiyoruz. Özellikle son 6 seneye baktığınız zaman kulüplerimiz önemli bir başarıya imza attılar. Hem kulüplerin bu başarısının devam etmesi için özellikle Türk oyuncuların da maç sonlarını oyundaki 5’in içerisinde olup önemli, kritik ve en heyecanlı süreçlerde o heyecanın bir parçası olmalarını düşündüğümüz için böyle bir değişiklik yaptık. Bu süreci beraber yakından takip edeceğiz. İnşallah önce kendilerinin basketbol olarak gelişimine faydası olur. Sonrasında kulüplerine ve milli takıma faydalı olur" diye konuştu.

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