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Türkiye Basketbol Ligi’nin erteleme maçında Ankaragücü, Trabzonspor'u 95-85 mağlup etti!

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#Türkiye Basketbol Ligi#Trabzonspor#Ankaragücü
Türkiye Basketbol Ligi’nin erteleme maçında Ankaragücü, Trabzonsporu 95-85 mağlup etti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2025 21:00

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 20. hafta erteleme maçında MKE Ankaragücü Ikon Menkul, evinde Trabzonspor'u 95-85 mağlup etti.

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MKE Ankaragücü Ikon Menkul, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 20. hafta erteleme maçında taraftarının önünde Trabzonspor'u 95-85 mağlup etti. 

TOBB ETÜ Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın sonucunda başkent ekibi, 24'üncü maçında 15'inci galibiyetini alırken, Trabzonspor, 25'inci maçında sahadan 6'ncı kez mağlubiyetle ayrıldı.

Mücadelenin 3. çeyreğinde Trabzonspor'dan İsmail Cem Ulusoy, ikinci teknik faul almasının ardından oyundan ihraç edildi.

Müsabaka, daha önce hem skorbord hem de şut süresini gösteren tabeladaki arıza nedeniyle hakemler tarafından tatil edilmişti.

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#Türkiye Basketbol Ligi#Trabzonspor#Ankaragücü

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