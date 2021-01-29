Türkiye Basketbol Federasyonu CEO’su Ömer Onan: 'Biz cevabımızı yapacağımız işlerle vereceğiz'

12 Dev Adam’ın asli üyelerinden biriydi, gerek Milli Takım’la gerekse kulüpler düzeyinde büyük başarılar elde etti. Potalara veda ettikten sonra da federasyonda görev alarak Türk basketbolunun ilerlemesi için çalışmalarını sürdüren Türkiye Basketbol Federasyonu CEO’su Ömer Onan, Başkan Hidayet Türkoğlu ile birlikte sürdürdükleri çalışmalarını, Abdi İpekçi’nin yerine yapılacak yeni basketbol kompleksini ve Türk basketboluna dair birçok konudaki düşüncelerini Hürriyet’e anlattı. Türkiye Basketbol Federasyonu CEO’su Ömer Onan’ın açıklamalarından öne çıkan ifadeler şu şekilde...

Yalanlarla belden aşağı vurulmasın

Başkan Hidayet Türkoğlu’nu hedef alan bazı iddialarla ilgili Onan şu ifadeleri kullandı: “Bu tip yalan haberlerle başkanımız Hidayet Türkoğlu’nu yıpratamazlar. Kendisi de çok güzel cevabını verdi. Biz sadece işimizi yapıyoruz ve bunu da doğru yaptığımıza inanıyoruz. Sosyal medyada insanları karalamak çok kolay. Seçim zamanı kim aday olmak istiyorsa gelsin. Bizlerle bu şekilde mücadele etsin. Eleştiriye açığız, yeter ki yalan haberlerle belden aşağı vurulmasın. Biz her zaman cevabımızı yapacağımız işlerle ve projelerle vermeye devam edeceğiz.

Basketbolda hizmet gurur kaynağı

12 Dev Adam’ın asli üyelerinin şimdi yönetici olarak Türk basketboluna hizmet ettiğini hatırlattığımız Onan, “Küçük yaşlardan itibaren milli takımlarda oynamaya başladık. Sonra A Milli Takım’a yükseldik. Kulüplerde de kariyerlerimiz devam etti. Bunca emek verdiğimiz ve çoğu şeyi kazandığımız basketbola şimdi hizmet etmek bizler için büyük bir gurur kaynağı. Hidayet Türkoğlu, Haluk Yıldırım ve Kerem Tunçeri ile gülüyoruz, şakalaşıyoruz, iyi ya da kötü oynadığımız zamanları konuşuyoruz. Jenerasyonumuzda yer alan birçok kişi bizimle ya da kulüplerde görev alıyor” dedi.

TBL maçlarının yayın hayali artık gerçek oldu

Basketbol Federasyonu CEO’su Ömer Onan, erkeklerde ikinci seviye lig olan TBL’nin naklen yayın haklarının verildiği ve haftada 2 karşılaşmanın TRT 2’den ekranlara geleceği için büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Bu konuda “Bunun için kulüplerimizle birlikte çok mücadele ettik. Canlı yayında görünür olmak onlar için çok büyük hayal ve hedefti. Bunu da onlarla birlikte başardığımız için çok mutluyuz. TBL için gerçekten son derece önemli bir olay” diyen Ömer Onan, “Şehir takımlarının oldukça fazla olduğu bir lig. Bu yayınlarla birlikte sponsor bulma ve isimlerini duyurma konusunda daha şanslı olacaklar” ifadelerini kullandı.

Yeni tesisin temelleri mayıs sonunda atılacak

“Başkanımız Hidayet Türkoğlu’nun en büyük hayallerinden ve hedeflerinden biri; oraya muhteşem bir kompleks yapmaktı. Abdi İpekçi bundan önce 10 bin kişilik bir tesisti ve etrafı da açık otoparktı. Uzun süre çalıştık. Ve şimdi çok amaçlı bir kompleks ortaya çıkacak. Burada 10 bin kişilik bir salon olacak, 3 tane 500 tribünlü salon olacak, aynı anda bütün altyapı karşılaşmaları da yine burada oynanacak.

EĞİTİMLER DE YAPILACAK

Milli Takım için 1000 kişilik bir salon olacak, TBL ve TKBL takımlarımız burayı kiralayıp sezon içi maçlarını oynayabilecekler. Aileler orada olacak, bizler orada olacağız, milli takım ve altyapı antrenörleri orada olacak. Hakemler, eğitimler ve seminerler burada olacak. TOKİ yapımı devraldı, uygulama projesi çiziliyor, mayıs sonu haziran başı gibi başkanımız Hidayet Türkoğlu temel atacak.

Kadınlarda rekabetçi bir lig izliyoruz

“Kadınlarımızda takımla oynuyorduk ve bunu 12’ye indirme kararı almıştık. Ancak pandemiyle birlikte yine kulüplerimizden gelen istek üzerine bu kararı erteledik. Herkesin herkesi yenebildiği rekabetçi bir lig izliyoruz diyebilirim.”

F.Bahçe çok formda A.Efes atakta

Çok sayıda takımımızı Avrupa kupalarına gönderiyoruz. F.Bahçe, Euroleague’i uzun yıllar domine etti ve kazandı. Bu sezon da çok formdalar. A.Efes de son iki senede atağa kalktı. D.Şafaka ile G.Saray, Eurocup’ı kazandı. Takımlarımız Avrupa’da yine önemli işler yapacaktır.