MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriTürkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu açıkladı! 'Görevime devam ediyorum'
GeriBasketbol Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu açıkladı! 'Görevime devam ediyorum'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Basketbol
İHA
Haber Giriş: 12.01.2021 - 13:25 | Son Güncelleme:

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu açıkladı! 'Görevime devam ediyorum'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu açıkladı! 'Görevime devam ediyorum'
Abone Olgoogle-news

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, hakkında ortaya atılan iddialar sonrasında açıklama yaptı.

Türkoğlu, "Büyük bir gururla sürdürdüğüm görevlerimi sürdürmeye devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili açıklama yaptı.

3 YIL ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞ

Türkoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevinden el çektirildiği ve odasının boşaltıldığı iddia edilirken, bu konunun 3 yıl önce de gündeme geldiği öğrenildi.

Sosyal medya hesabından konuya ilişken açıklama yapan Hidayet Türkoğlu, "Büyük bir gururla sürdürdüğüm Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı ve Türk basketboluna hizmet etmek üzere seçilerek icra ettiğim Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı görevlerimi tüm bilgim, birikimimi ve vizyonumla sürdürmeye devam ediyorum. Yeni dönemde yapılacak olan seçimlere hazırlanan isimlerin, kalitesiz derme çatma yalan haberlerle değil, basketbolun geleceğine yönelik vizyon ve iş planlarıyla kampanya yürütmelerini dilerim. Camiamıza yakışacak yönetimin bu olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu açıkladı Görevime devam ediyorum

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle